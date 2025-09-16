Retropaket,cpu,gpu,headset,fläktar m.m

Paket1:

Cpu: intel q6600 core 2 quad med towercooler

Moderkort: asus p5k

Minne: 4gb kingston hyper x ddr2

300:-

Paket2:

Cpu: intel q9550 core 2 quad med towercooler

Moderkort: asus p5q pro

Minne: 8gb corsair xms2 ddr2

350:-

Paket3:

Cpu: intel q9550 core 2 quad med thermalright venomous

Moderkort: gigabyte ga ep45

Minne: 8gb corsair xms2 ddr2

450:-

Paket4:

Intel i5 750 + i3 550

Moderkort: gigabyte p55

Minne: 8gb corsair xms3 ddr3

300:-

Paket5:

Acer xc600

Cpu: intel i3 2120 + i3 3220

Moderkort: acer h61

Minne: 8gb samsung ddr3

Nätaggregat: Liteon 220w Flex atx

Saknar front och sidopanel

400:-

Sennheiser GSP 301, 6mån gamla kvitto/garanti finns: 200:-

Rubicson värmefläkt 750w/1500w, kvitto/garanti finns: 200:-

Intel i7 3820: 100:-

Nvidia gt210: 100:-

Fläktar:

2x be quiet purewings 2 120mm pwm, kvitto o garanti finns

2x fractal design 140mm chassifläktar

1x antec 140mm molex 3stegs chassifläkt

1x msi 120mm chassifläkt

1x 120mm slim chassifläkt

1x lenovo oem 120mm chassifläkt

1x lenovo oem 90mm chassifläkt

200:-

Allt är funktionstestat och rullar fint, finns att hämta i sundbyberg eller skickas mot frakt.

