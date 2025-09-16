Retropaket,cpu,gpu,headset,fläktar m.m

TurboTorsten
Medlem ★
●
1337
Paket1:
Cpu: intel q6600 core 2 quad med towercooler
Moderkort: asus p5k
Minne: 4gb kingston hyper x ddr2
300:-
Paket2:
Cpu: intel q9550 core 2 quad med towercooler
Moderkort: asus p5q pro
Minne: 8gb corsair xms2 ddr2
350:-
Paket3:
Cpu: intel q9550 core 2 quad med thermalright venomous
Moderkort: gigabyte ga ep45
Minne: 8gb corsair xms2 ddr2
450:-
Paket4:
Intel i5 750 + i3 550
Moderkort: gigabyte p55
Minne: 8gb corsair xms3 ddr3
300:-
Paket5:
Acer xc600
Cpu: intel i3 2120 + i3 3220
Moderkort: acer h61
Minne: 8gb samsung ddr3
Nätaggregat: Liteon 220w Flex atx
Saknar front och sidopanel
400:-
Sennheiser GSP 301, 6mån gamla kvitto/garanti finns: 200:-
Rubicson värmefläkt 750w/1500w, kvitto/garanti finns: 200:-
Intel i7 3820: 100:-
Nvidia gt210: 100:-
Fläktar:
2x be quiet purewings 2 120mm pwm, kvitto o garanti finns
2x fractal design 140mm chassifläktar
1x antec 140mm molex 3stegs chassifläkt
1x msi 120mm chassifläkt
1x 120mm slim chassifläkt
1x lenovo oem 120mm chassifläkt
1x lenovo oem 90mm chassifläkt
200:-
Allt är funktionstestat och rullar fint, finns att hämta i sundbyberg eller skickas mot frakt.
