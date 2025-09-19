Gaming Dator. I got cash to splash!

Hej.

Jag har pengar att spendera. 10 000. Och jag är på jakt efter en gaming dator till min grabb.

Har du en dator att sälja ? Svara i annonsen och ange vad din burk innehåller. Krav från avkomman är: R G B !!

Vänligen notera: jag betalar max 10 000 för datorn. Men, då ska din dator vara värd 10 000.

Med andra ord: jag betalar vad din dator är värd om du skulle sälja den själv här och om du vet att du skulle få det du begär.

Läs hela annonsen här