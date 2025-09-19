Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Gaming Dator. I got cash to splash!

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Gaming Dator. I got cash to splash!

Hej.
Jag har pengar att spendera. 10 000. Och jag är på jakt efter en gaming dator till min grabb.
Har du en dator att sälja ? Svara i annonsen och ange vad din burk innehåller. Krav från avkomman är: R G B !!
Vänligen notera: jag betalar max 10 000 för datorn. Men, då ska din dator vara värd 10 000.
Med andra ord: jag betalar vad din dator är värd om du skulle sälja den själv här och om du vet att du skulle få det du begär.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar