Corsair HX1000i

Corsair HX1000i

Hängt med sen 2019 men funkar felfritt. Inkl kablage.

Hämtas i Solna, först till kvarn...

Läs hela annonsen här

Jag tar den gärna för fraktkostnad om du har tid att skicka!

Sorry, orkar inte krångla med att skicka något jag skänker utan bara avhämtning som gäller den här gången.

Jag kan svänga förbi Solna och plocka upp den

Kan komma och hämta i Solna när än det passar
Mvh Adrian

Kan hämta direkt!

Annonsen är avslutad

PSUn gick till Adrian

