säljer gigabite 1070 ti och ryzen 5 3600

Hej, Jag har upgraderat min dator och jag säljer mitt gigabite 1070 ti och ryzen 5 3600 med orginala fläkt (oanvänd).
tyvär har jag inte orginala låda så om det skulle fraktas kommer jag pacaktera så bra som mjöligt
1070 ti: 600kr
ryzen 5 3600: 400kr
säljer hälst tillsamans
håller mig vid gideå omrodet i västernorrland
Det är bara fråga om ni har någon fråga
600+frakt för gpu
