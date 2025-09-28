SweClockers drop!
säljer gigabite 1070 ti och ryzen 5 3600

Hej, Jag har upgraderat min dator och jag säljer mitt gigabite 1070 ti och ryzen 5 3600 med orginala fläkt (oanvänd).

tyvär har jag inte orginala låda så om det skulle fraktas kommer jag pacaktera så bra som mjöligt

1070 ti: 600kr
ryzen 5 3600: 400kr

säljer hälst tillsamans

håller mig vid gideå omrodet i västernorrland

Det är bara fråga om ni har någon fråga

600+frakt för gpu

