Muskampen 2025: Segraren korad!
Kolink Levante V2

Skänker chassit mot avhämtning i Malmö. Saknar fläktar och knapp för att ändra rgb på fläkyarna som kom med chassit. Inga distanser eller annat följer med.

"Just think of me as one you never figured..."

Är det en fysisk knapp som har hoppat av på chassit menar du ? Om inte hämtar jag det gärna

Asus TUF B650 plus wifi - Ryzen 7800x3d - Peerless Assassin - ASUS TUF 4070ti SUPER - 32gb Corsair vengeance 6000Mhz CL30 - Corsair Rmx 850w - Asus Proart PA401

