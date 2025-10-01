Airpods pro 3, Fläktar, Chassi, GPU

rwxr
AirPods Pro 3
Köpta på webhallen 2025-09-25, kvitto finns.
Använda max 20 minuter totalt och avtorkade med desinfektionsservetter. In-ear var inget för mig.
Pris: 2650kr - ej budgivning
Asus GTX1660 Super dual OC
Pris: Bud
Lian Li AL120 White RGB-fläktar 2st 3-pack.
Varje 3-pack innehåller även en fläktkontroller. Fläktarna i det ena paket har skrapmärken på sidorn apga dum chassikonstruktion. Inget som påverkar funktion. Finns på en av bilderna
Pris: bud
Corsair Pro PSU cable kit White
Använt med ett RMX850
Pris: bud
Chassi Lian Li Lancool II - Lasergraverat
Glassidan är lasergraverad med en mandala-kraken. Helt ny ograverad glassida medföljer.
Front och sidoplåt är utbytt till mesh-varianten. Original front med LED, sidoplåt samt nya oanvända fötter medföljer.
USB-C finns installerat i fronten.
Chassit stöder upp till E-ATX och är mycket lätt att bygga i. Kabeldragning är en dröm tack vare täckplåtarna på baksidan. Mer info här: https://lian-li.com/product/lancool-ii/
En pci-plåt och en 3.5" vagga saknas. Kan för mitt liv inte hitta dom..
Buren till hd-vaggorna är omonterad och fäst-örat till den är lite böjt.
Pris: Bud och endast avhämtning.
