Gamingdator - i7 12700K, RTX 3060 Ti, 16GB, 1TB SSD

Mycket bra skick - Som ny

Nu har det blivit dags att sälja av speldatorn då den tyvärr inte får så mycket användning längre pga inköp av laptop.

Delar köpta från Inet och Netonnet Maj 2023, finns kvitto på allt. Samtliga delar är i nyskick och funkar utan problem och kommer med snygg RGB belysning som går att styra och skräddarsy enkelt från mjukvara.

Klarar av nyare spel så som Battlefield 6, World of Warcraft, Call of Duty, Fortnite, Rocket League, Valorant och League of Legends utan problem!

Datorn kommer förinstallerad med Windows 11.

Originalkartongerna finns kvar till de flesta komponenterna.

CPU: Intel Core i7 12700K 3.6 GHz 25MB

GPU: Gigabyte Geforce RTX 3060 Ti 8GB EAGLE OC 2.0

Moderkort: ASUS Prime Z690-A

RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR5 4800MHz CL38 FURY Beast

Lagring: 1TB SSD Samsung 860 EVO Series

PSU: Corsair RM750e 750W

Vattenkylare: Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

Chassi: Phanteks Eclipse G360A D-RGB Svart

120mm fläkt ASUS TUF gaming TF120 A-RGB 1-pack

Säljer även min datorskärm, en Samsung 27" Curved Odyssey G5, 144hz, 1 ms responstid, WQHD Gaming Monitor.

Nypris vid inköp 3 790 kr, kvitto finns.

Dator: 10 000 kr

Skärm: 2000 kr

Paketpris vid köp av både dator och skärm: 11 500 kr

Ser helst att både datorn och skärmen köpes tillsammans så är därför villig att diskutera paketpriset för båda vid snabb affär.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar!

