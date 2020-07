Intel beställer "Ponte Vecchio" på 6 nanometer från TSMC

Generation två av Intels kommande grafikfamilj Xe går under kodnamnet "Ponte Vecchio", och var tänkt att bli företagets första krets på dess tillverkningsprocess om 7 nanometer. Så tidigt som i våras framkom dock rykten att företaget övervägde något tidigare otänkbart – att förlägga en del av tillverkningen hos kontraktstillverkaren TSMC. Nu ser ryktena ut att övergå i verklighet, där Intel väljer processen N6P på 6 nanometer.

Enligt Digitimes (via Wccftech) och China Times har nu Intel bokat kapacitet för tillverkning av så många som 180 000 Xe-kretsar i Ponte Vecchio-familjen. Tidigare rykten om processortillverkning på 5 och 3 nanometer lyfts också fram i rapporterna och översätts av "RetiredEngineer", chiakokhua. Här beskrivs Xe på 6 nanometer som en mjukstart, med små volymer.

Om källorna visar sig stämma skulle TSMC stå att profitera stort från Intels tillverkningsproblem under senare hälften av 2022, eftersom företagets egna bekymmer målat in bolaget i ett hörn. Även hela Intels grafiksatsning kan stå och väga med lanseringen av just Ponte Vecchio, medan processortillverkning hos TSMC på 5 och 3 nanometer lär bli av oavsett. Därtill är TSMC den mest troliga kandidaten för Intels nödlösning i närtid: att utkontraktera processortillverkningen på 7 nanometer.

TSMC:s 6-nanometersprocess N6P motsvarar i runda slängar Intels egen kommande andra generations "10 nm+", där kontraktstillverkningen är tänkt att frigöra mer utrymme i Intels fabriker för mer komplex CPU-tillverkning. Tidigare har Intel menat att dess tillverkning på 5 nanometer tar ledningen under år 2023, men med dess förseningar på 7 nanometer återstår det att se.

Till skillnad från Intel ser den taiwanesiska kontraktstillverkaren ut att vara igång med tillverkning på sina nästa generations processer, där de på TSMC-språk heter 4 och 3 nanometer under 2022 års senare halva.