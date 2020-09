Helvetet bär frukt – Doom körs via ett graviditetstest

När Id Software släppte ifrån sig den legendariska speltiteln Doom i december år 1993 gjorde spelet genren FPS i 3D till en dominerande sådan, och populariteten har under de årtionden som gått lett till att Doom portats till en myriad av olika typer av produkter. Dessa inkluderar allt från spelkonsoler till miniräknare och kortläsare. Bredden i målplattformar sammanfattas på Tumblr-sidan itrunsdoom.

Det senaste exemplet på att Doom verkligen kan fås att köras på allt, i någon form, bevisas av Twitter-användaren @foone. Efter att ett inlägg där en video av Doom spelats upp via ett graviditetstest motiverades användaren efter en mängd uppmuntrande meddelanden att faktiskt köra spelet på enheten.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128x32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT