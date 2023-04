Marknaden för DRAM som används i primärminne som DDR4, DDR5, GDDR6 och mer därtill är till följd av betydande obalanser i tillgång och efterfrågan i fritt fall. När minnestillverkarna tvingas dumpa priserna gynnar det konsumenter, som nu kan köpa primärminne till vrakpris. Det blir tydligt när vi blickar över priserna för DDR5 och DDR4.

Priskoll: DDR5 från 36 kronor per GB och uppåt

Minnespaket Hastighet Kapacitet Pris per GB* Pris* Corsair Vengeance Black DDR5 5200MHz 2x16GB 5 200 MHz 2 × 16 GB 35,9 kronor 1 149 kronor Corsair Vengeance Black DDR5 5200MHz 2x32GB 5 200 MHz 2 × 32 GB 37,3 kronor 2 390 kronor Kingston Fury Beast DDR5 5200MHz 32GB 5 200 MHz 32 GB 42,4 kronor 1 362 kronor Corsair Vengeance Black DDR5 6000MHz 2x16GB 6 000 MHz 2 × 16 GB 49,1 kronor 1 572 kronor Kingston Fury Beast Black DDR5 6000MHz 2x16GB 6 000 MHz 2 × 16 Gb 51,5 kronor 1 649 kronor G.Skill Flare X5 DDR5 6000MHz 2x16GB 6 000 MHz 2 × 16 Gb 52,5 kronor 1 754 kronor

* Gäller aktuella butikspriser med tillgänglighet 2023-04-01

När SweClockers besöker Prisjakt står det klart att DDR5-minne finns tillgängligt för så lite som cirka 40 kronor per gigabyte (GB), med avstickare för endast 36 kronor per GB. De här nivåerna handlar dock om tillfälligt nedsatta kampanjpriser, som ska nämnas är utbredda i butiker, och med dessa borträknade ligger priserna på 45 kronor per GB.

De låga prisnivåerna gäller framförallt minneskit med en effektiv klockfrekvens om 4 800 MHz, 5 200 MHz och i enstaka fall 5 600 MHz (MT/s), medan den som vill ha snabbare doningar får vara beredd att betala 50 kronor per GB eller mer. Det står även klart att minneskit om 2 × 16 GB klart dominerar marknaden, men paket med 2 × 32 GB börjar bli allt vanligare.

Priskoll: DDR4 från 26 kronor per GB och uppåt

Minnespaket Hastighet Kapacitet Pris per GB* Pris* G.Skill Aegis DDR4 3200MHz 16GB 3 200 MHz 16 GB 26,8 kronor 439 kronor Patriot Viper Elite II DDR4 3200MHz 16GB 3 200 MHz 16 GB 26,8 kronor 575 kronor Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x16GB 3 600 MHz 2 × 16 GB 27,5 kronor 879 kronor Kingston Fury DDR4 3200MHz 2x32GB 3 200 MHz 2 × 32 GB 27,9 kronor 1 788 kronor Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x32GB 3 200 MHz 2 × 32 GB 29,1 kronor 1 874 kronor Kingston Fury DDR4 3200MHz 2x8GB 3 200 MHz 2 × 8 GB 29,2 kronor 467 kronor G.Skill RipJaws V Black DDR4 3600MHz 4x32GB 3 600 MHz 4 × 32 GB 29,2 kronor 3 738 kronor Team Group T-Force Vulcan Z Gray DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB 30 kronor 959 kronor

* Gäller aktuella butikspriser med tillgänglighet 2023-04-01

Den som vill köpa förra generationens processorer från AMD eller Intels nuvarande som utöver DDR5 även stöder DDR4 kan glädjas åt rekordlåga DDR4-priser. Sorterat på modeller med lägsta hastighet om 3 200 MHz finns DDR4-minne från 25 kronor per GB och uppåt, vilket betyder att det finns ett gott urval av minneskit om 2 × 16 GB från drygt 800 kronor och uppåt. Användare som klarar sig med "endast" 16 GB kommer undan för under 500 kronor.

Ännu lägre priser att vänta

Redan nu är priserna på primärminne av typerna DDR4 och DDR5 rekordlåga, men ännu är botten inte nådd. Under första kvartalet 2023 beräknar Trendforce att priserna för DRAM-kretsarna som används sjönk med hela 20 procent och för andra kvartalet räknar de med ytterligare en nedgång om 10–15 procent. Än mer intressant ur ett konsumentperspektiv är att den framstående analysfirman inte ser en ljusning i sikte och att prisnedgången kan komma att fortsätta under årets andra hälft.

Anledningen till priserna är den inbromsade ekonomin som kraftigt sänkte efterfrågan. Av de tre stora relevanta DRAM-tillverkarna sitter både SK Hynix och Micron på lager motsvarande hela 150 dagars försäljning. För att få bukt med detta och bromsa prisfallet skalar de tillbaka produktionen, men en joker i spelet gör att önskad effekt uteblir.

Den tredje aktören, marknadsledande Samsung, har en annan syn på situationen och har i dagsläget inga planer på att trappa ned produktionstakten. Den sydkoreanska giganten som har råd att rida ut en period av låga marginaler ser ett tillfälle att växa i marknadsandelar, för att komma ut starkare på andra sidan när priserna åter vänder uppåt.