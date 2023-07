Youtube-kanalen Geekerwan har lyckats modifiera en Nintendo Switch så att det går att köra moderna PC-spel som Grand Theft Auto V, Devil May Cry 5, Titanfall 2 och God of War direkt på spelkonsolen.

Nintendo Switch släpptes ursprungligen 2017 och använder sig av systemkretsen Nvidia Tegra X1 från 2015. Kretsen är utrustad med fyra ARM Cortex-A57 CPU-kärnor och har en grafikdel med 256 CUDA-kärnor av arkitekturen Maxwell.

Geekerwan har lyckats skruva upp processorn från 1,0 GHz till 2,3 GHz medan grafikdelen, som vanligen ger 768 MHz i dockat läget och 460 MHz i bärbart läge, vridits upp till hela 1,267 GHz. Geekerwan har också lyckats skruva upp minnet på 1600 MHz till 2500 MHz.

Tekniskt sett handlar det däremot inte om överklockning när det kommer till systemkretsen utan snarare "återställning" eftersom Nvidia Tegra X1 till Switch nedklockats för att passa ett batteridrivet format.

Genom att köra bootloadern Hekate till Switch och installera det Linux-baserade operativsystemet Ubuntu samt Wine, Box64 och DXVK har Geekerwan sedan lyckats få tillgång till Steam och dess katalog med PC-spel.

Spelen går att köra direkt på konsolen även om bilduppdateringen kanske inte är den snabbaste utan ligger på mellan 5 och 30 rutor per sekund beroende på vad som körs. Titanfall 2 lyckas ofta hålla sig över 20 bildrutor per sekund medan Grand Theft Auto V och God of War vägrar gå över tio.

Geekerwan visar också hur Switch-modifikationen kan användas för att köra mobilspel som Genshin Impact, emulera Playstation 2- och PS Vita-titlar samt köra Half-Life 2. Du kan se Geekerwans fulla videogenomgång av modifikationen i videon i toppen av artikeln.