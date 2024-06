Genomslaget för generativ AI har väckt diskussioner kring hur dagens och morgondagens arbetsmarknad kommer att påverkas. Nu ger sig Mira Murati, teknikchef på Open AI, in i diskussionen med ett uttalande som väckt känslor i kommentarsfält och på internetforum som Reddit.

Det var under en intervju på ingenjörsskolan Thayer School of Engineering at Dartmouth som Murati fick frågan om vilken roll AI-verktyg kan spela inom kreativa yrken, där hon svarade att arbetstillfällen mycket väl kan komma att försvinna inom den kreativa industrin, men att de jobben ”kanske inte borde ha funnits från början”, och lade till ”om innehållet som produceras inte är av hög kvalitet”.

Menar att AI sänker tröskeln för kreativitet

Vilka typer av yrken hon menade specifikt utvecklades inte, men diskussionen som föranledde kommentarerna handlade om huruvida AI i framtiden skulle kunna skriva manus och göra filmer. Murati menade att det var ett verktyg som hon trodde skulle kunna användas för de ändamålen, och att AI avmystifierar det kreativa skapandet och sänker tröskeln för vem som kan vara kreatör.

Förra året strejkade både manusförfattare och skådespelare i Hollywood, eftersom de bekymrades över att bli ersatta av AI. Vi har tidigare skrivit om hur spelstudior ersätter anställda med AI, och i en nyligen publicerad artikel i Wall Street Journal (bakom betalvägg) framgår det att antalet jobbannonser på sidor som Upwork och Fiverr, där många frilansande grafiska designer och skribenter hittar uppdrag, har minskat med över 20 procent.