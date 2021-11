...Det känns som alla, förutom jag, hittar fantastiska kap på årets Black Friday.

Men nu tror jag att jag har hittat det! Eller? Hm, det kanske kommer något bättre snart eller på en annan site. Får inte bränna hela budgeten direkt. Fast på sätt och vis sparar jag pengar, bra rabatt ju. Sedan finns delbetalning. Dessutom får jag kanske inte denna möjlighet igen. Bäst jag slår till! Då kan jag somna i natt och veta att jag i alla fall gjort ett fantastiskt kap!

SCORE! ORDER LAGD! KAP IS DONE! Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos - NI ÄR CHANSLÖSA! Dags att gå in på Sweclockers och dela mitt fantastiska kap. Satan! De har ännu bättre tips. Mitt kap är inte ens särskilt bra i jämförelse…

