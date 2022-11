Google meddelade nyligen att spelstreamingtjänsten Stadia, som lanserades i slutet av 2019, planeras att stängas ner i januari. Även om Googles satsning aldrig blev någon större succé satsar fortfarande andra företag på att strömma spel till användares diverse enheter. Den här veckan ställs frågan om du använder någon spelstreamingtjänst och i så fall vilken.

Det handlar inte om huruvida du endast spelar via spelstreamingtjänster, utan om du kör spelstreaming som ett komplement. Om du gått all in på spelstreamingtjänster kan du givetvis svara på vilken du använder mest.