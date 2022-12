Året lider mot sitt slut och årssammanfattningar trillar in till höger och vänster. Spotify Wrapped paketerar hur vi lyssnat på musik, Playstation Wrap Up sammanfattar Playstation-året och Nintendo kör en liknande sammanfattning med Switch-spel. Tyvärr lyser liknande årssammanfattningar från Steam och andra PC-plattformar med sin frånvaro, men du har säkert stenkoll på vilken spelplattform du lagt mest tid på under årets gång.

Veckans fråga handlar om just detta. Det vi söker är vilken plattform du tillbringat mest tid med. Har du anammat din inre konsolpleb och spelat mer på Playstation, Xbox eller Switch, eller håller du "PC Master Race"-fanan högt och har spelat mest på PC? Klicka i ditt svar i omröstningen!