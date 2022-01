De enda jag vet som varit konfirmerade är Galadriel, Celebrimbor och Sauron

Så de rykten som sade att åtminstone ett avsnitt kommer handla om skapelsen av ringarna fick lite extra tyngd.

"This is a title that we imagine could live on in the spine of a book next to J.R.R. Tolkien's other classics," said showrunners J.D. Payne and Patrick McKay in a provided statement. "The Rings of Power unites all the major stories of Middle-earth's Second Age: the forging of the rings, the rise of the Dark Lord Sauron, the epic tale of Númenor, and the Last Alliances of Elves and Men. Until now, audiences have only seen on-screen the story of the One Ring — but before there was one, there were many... and we're excited to share the epic story of them all."

Så sjukt hypad över denna serie att det är rent av löjligt. Med historiens största budget för en serie är det fan bäst att de lyckas klämma ut något bra av det här!