Uppgradera CPU (i7-8700) inför 4080?

Betydligt bättre videon i ämnet (05:18-09:22):

Böj inte kablarna för mycket vid kontakten och överbelasta inte kontakten genom att montera med kabeln spänd, d.v.s. samma riktlinjer för interna kablage sedan urminnes tider.

Eller detta citat från Videocardz:

"It is reported that such limited 30 mating cycles are not an extraordinary thing for a power connector. The same durability is expected from any Molex connector that was released in the last 20 years."

Källa: https://videocardz.com/newz/zotac-rtx-4090s-pcie-gen5-power-c...

JayZClownCents är en klicksamlare som har fel 99% av gångerna och aldrig gör någon vettig research för grejerna han svamlar om, så det bästa tipset jag kan ge är att undvika den kanalen helt.