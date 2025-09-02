Söker - Louqe Cobalt blue Riserkabel PCI-e Gen 4 & 4TB Nvme M.2 SSD

Tjena sweclockers,

Söker följande

Louqe Cobalt blue Riserkabel PCI-e Gen 4 som finns i MK3 versionen av deras ghost S1 variant. kanske du har någon liggandes i gömmorna?

samt

En 4TB NVME M2 SSD från kändare fabrikat, är öppet för det mesta.

Kvitto spelar ingen roll, men är naturligtvis ett plus.

Kommer behöva CRYSTALDISKINFO print och hälsan på SSDn

väl mött!

