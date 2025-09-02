Söker - Louqe Cobalt blue Riserkabel PCI-e Gen 4 & 4TB Nvme M.2 SSD

Philstar
Medlem ★
●
Tjena sweclockers,
Söker följande
Louqe Cobalt blue Riserkabel PCI-e Gen 4 som finns i MK3 versionen av deras ghost S1 variant. kanske du har någon liggandes i gömmorna?
samt
En 4TB NVME M2 SSD från kändare fabrikat, är öppet för det mesta.
Kvitto spelar ingen roll, men är naturligtvis ett plus.
Kommer behöva CRYSTALDISKINFO print och hälsan på SSDn
väl mött!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.