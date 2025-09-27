SweClockers drop!
17,3 tum laptop skärm 40-pin

17,3 tum laptop skärm 40-pin

Tja!

Har blivit donerad en gaminglaptop av budgetklass men som har trasigt tangentbord och skärm. Kommer inte åt att switcha till hdmi med varken Fn+F5 eller Win+P kommandona så jag skulle behöva komma åt inställningarna i windows alt bios men detta är omöjligt då skärmen är så gott som helt paj.

Om någon har en skärm liggande som jag kan låna och testa eller sälja för en symbolisk summa så skulle vi ha en glad pojk med sin första dator.

B173HAN04.0 <- det är skärmens produktnamn men tänkte att man kan testa med vilken som helst bara det är 40-pins kontakt och hoppas på det bästa. Datorn i fråga är en Acer predator helios 300 (PH317-53-72KP).

Sökes även tangentbord till datorn men oddsen är lika med noll att någon sitter med denna laptop redo att slaktas

Tänker jag galet nu.
Men kan du inte koppla in den via hdmi till en tv eller extern skärm? Och funkar inte det att byta, så koppla in ett vanligt tangentbord?

Är tanken att använda den som en "burk" och spela på egen skärm+tangentbord+mus? Eller ska den användas som laptop så att säga?

Medlem

Har du testat att bara koppla bort skärmen? Många bärbara kopplar automatiskt om till HDMI/DisplayPort om den inte känner av en intern skärm.

Medlem
Har du testat att bara koppla bort skärmen? Många bärbara kopplar automatiskt om till HDMI/DisplayPort om den inte känner av en intern skärm.

Bra tips!

Medlem
Har du testat att bara koppla bort skärmen? Många bärbara kopplar automatiskt om till HDMI/DisplayPort om den inte känner av en intern skärm.

Tänkte detta själv också. Men sen tänkte jag att "ÄH, den börjar väl pipa nå felkod som laptops brukar göra". Men ska väl ta och prova detta ändå

Medlem
Tänker jag galet nu.
Men kan du inte koppla in den via hdmi till en tv eller extern skärm? Och funkar inte det att byta, så koppla in ett vanligt tangentbord?

Är tanken att använda den som en "burk" och spela på egen skärm+tangentbord+mus? Eller ska den användas som laptop så att säga?

Har kopplat externt tangentbord men går inte att slå över till hdmi med varken acers egna eller windows kommando

