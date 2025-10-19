Patriot Viper Steel 4000MHz CL19 32GB (4x8GB)

Hej!

Jag söker efter ett 64GB minnes kit att byta mot mina 32GB.

Som rubriken lyder är det Patriot Viper Steel minnen med Samsung B-die chip.

Detta är två 16GB (2x8GB) kit som körs tillsammans och har ställts ned till 3800MHz CL16 under min ägo utan tecken på instabilitet och har fungerat klockrent.

Jag är inte så petig på hastigheten då jag är mer ute efter mängden, så förslag på 3200-3600MHz är godtagbart, så länge mängden är minst 64GB.