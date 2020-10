Under Googles Pixel-fokuserade tillställning under föregående vecka introducerades mer än bara telefoner. Utöver smarta högtalare avtäcktes också Googles nya modell av mediaenheten Chromecast, som bestyckas med den mer avancerade mjukvaruplattformen Google TV. Här samlas ett flertal tjänster i ett operativsystem som bygger på Android TV i grunden, vilket också kan navigeras med en fjärrkontroll.

Checked for you. It’s coming in wave 2 in June 21 (sorry)