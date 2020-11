Nvidia är en av flera teknikjättar som på senare år satsat på strömmande speltjänster, där spel renderas i datacenter och sedan skickas ut till spelaren som videoströmmar. Företagets tjänst Geforce Now har funnits öppet tillgänglig sedan februari år 2020, men har då varit bunden till datorer med Microsoft Windows eller Apple Mac OS som operativsystem.

Konkurrenter som Google Stadia och Microsoft Xcloud har även klienter tillgängliga för mobilt spelande på telefoner med operativsystemet Android, men detsamma återfinns inte på Apples motsvarighet IOS. Anledningen till detta är Apples regelverk runt applikationer som publiceras i den digitala butiken App Store. Intäkter från prenumerationsavgifter måste tillkomma Apple om 30 procent, och spel får endast strömmas och uppdateras individuellt.

Det finns dock ett sätt att kringgå regelverket, nämligen genom att strömma innehållet via IOS-webbläsaren Safari. Regelverket runt App Store gäller inte där, vilket bland annat lett till att Amazon nyttjar webbläsaren för strömmande speltjänsten Luna. Nu gör Nvidia detsamma med Geforce Now, som nu är öppet tillgänglig i betaversion. Den som vill spela strömmade spel via en Iphone behöver parkoppla denna med en handkontroll, och i blogginlägget rekommenderas kontrolldonet Razer Kishi.

En bieffekt av att Geforce Now blir tillgängligt på IOS är att Epic Games bannlysta speltitel Fortnite snart blir spelbart på plattformen igen, om än i strömmad form. Spelet är inte tillgängligt än, detta då Nvidia och Epic Games arbetar på ett gränssnitt och kontroller som fungerar med telefonernas touch-skärmar. Enligt uppgift blir den strömmade versionen av Fortnite tillgänglig "snart".

Utöver detta passar Nvidia på att meddela att den webbaserade klienten för datorer snart tillkommer fler operativsystem. Klienten, som bygger på det öppna gränssnittet WebRTC, har sedan tidigare funnits tillgänglig i betaversion för Googles operativsystem Chrome OS. Betaversionen ska inom en snar framtid expanderas till Linux-distributioner, PC/Windows, Mac OS och Android.

Läs mer om strömmande speltjänster: