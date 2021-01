AMD har med "Big Navi" och grafikkorten i serierna Radeon RX 6800 samt 6900 visat att bolaget denna generation är att räkna med även i prestandasegmentet. Likt konkurrenten Nvidia har bolaget dock lidit av dålig tillgång på dess senaste alster, och i fallet AMD har det om möjligt varit ännu värre. Medan Nvidia ser ut att pumpa ut gott om nya modeller till nästa veckas CES-mässa ser AMD ut att ha tappat bort inbjudan till lanseringsfesten.

Franska Cowcotland rapporterar nämligen att AMD:s nästa lansering, korten i Radeon RX 6700-serien skjuts på framtiden. Tillgänglighet väntas först under årets första kvartals slutfas, alltså sent under mars månad. Korten kan trots det mycket väl komma att premiärvisas under CES med tillgänglighet vid datumet i mars, på samma vis som bolaget lade upp lanseringen av "Big Navi"-korten.

Korten i Radeon RX 6700-serien väntas bli två till antalet, ett RX 6700 samt ett RX 6700 XT – även om gästspel från de hos USB-IF listade kretsarna inte kan uteslutas. Grafikkretsen som står till grund för serien bär namnet Navi 22, som med sina 40 beräkningsenheter är en RDNA 2-baserad direkt ersättare till Navi 10 och Radeon RX 5700 XT. Minnesbussen väntas dock strypas till 192 bitar för totalt 12 GB GDDR6-minne, något Nvidia ser ut att möta med RTX 3060 i samma minneskonfiguration.

Vi har tidigare rapporterat om att korten i Radeon RX 6700-serien med kretsen Navi 22 beräknas få en TGP om 186–211 watt i stationärt utförande. Kretsen väntas även utgöra basen för AMD:s kommande grafikkort för bärbart bruk – ett segment Nvidia enligt läckor från de senaste dagarna väntas presentera RTX 3000-serien för under CES-mässan.

Navi 22 väntas även vara närbesläktad med grafikkretsarna i senaste generationens spelkonsoler från Microsoft och Sony. Prestandamässigt väntas toppmodellen i Radeon RX 6700-serien ta plats mellan konsolernas RDNA 2-baserade kretsar, där Playstation 5 sitter på 36 beräkningsenheter, medan Xbox Series X huserar hela 52 stycken.

