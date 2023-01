Intresset för att köpa ny mobiltelefon har sjunkit på sistone. Så pass att den senaste leveransrapporten från analysfirman IDC visar att förra årets leveranser av mobiltelefoner landade på den lägsta siffran sedan 2013.

Totalt skeppades det 1,21 miljarder mobiltelefoner under 2022, vilket var ett tapp på 11,3 procent jämfört med året innan. Traditionellt brukar det ske ett uppsving i försäljning under årets fjärde kvartal, men flera av världens största mobiltillverkare, som Apple, Samsung och Xiaomi, såg ett tvåsiffrigt tapp under kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bakom den nedåtgående trenden står flera faktorer, men primärt handlar det om inflation och ekonomisk osäkerhet som i slutändan gör att konsumenter håller hårt i plånböcker. Vid sidan av detta är stagnering i mobilutvecklingen ytterligare en faktor till att kunder inte har lika stort behov att köpa ny telefon.

Hur siffrorna för 2023 ser ut återstår att se, men det lär ske en och annan ändring bland återförsäljare och operatörer som lär bli mer restriktiva när det kommer till inköp av telefoner. Trots detta väntas mobiltillverkarna fortsätta sina lanseringsplaner för nya enheter under året. Samsung ska visa upp S23-serien i början av februari och veckan efter visar OnePlus sitt senaste flaggskepp, följt av traditionsenliga lanseringar från bland annat Apple, Nokia, Lenovo med flera.

Köpte du ny telefon förra året?