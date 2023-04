2020 lade dåvarande amerikanska presidenten Donald Trump till Huawei på USA:s lista över företag för vilka det råder allmänt exportförbud. Det har lett till att Huawei har tvingats ta fram alternativ till bland annat Googles Play-tjänster eftersom Google inte får sälja dem till företaget.

Men alla företag började inte följa exportförbudet omedelbart efter införandet – amerikanska handelsdepartementets industri- och säkerhetsbyrå (BIS) har nu bötfällt hårddisktillverkaren Seagate för att i ett år ha fortsatt att sälja hårddiskar till Huawei, rapporterar BBC.

Böterna hamnar på 300 miljoner dollar eller cirka 3,1 miljarder kronor och är en del av en förlikning mellan Seagate och myndigheten. Seagate måste även släppa in revisorer från BIS under flera år framåt, och om det upptäckts bryta mot exportförbudet igen under de närmaste fem åren kommer det dömas till komplett exportförbud.

Seagate kommer betala böterna med avbetalningar på 15 miljoner dollar var tredje månad i fem år, så den ekonomiska kostnaden (kapitalvärdet på alla delbetalningarna) motsvarar cirka 265 miljoner dollar med dagens ränta.

Flera länder har förbjudit användningen av Huaweis utrustning i 5G-nät, och Storbritannien har även beslutat att all utrustning från företaget som redan hade tagits i bruk måste ersättas med andra tillverkares produkter senast 2027.