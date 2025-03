Amazon meddelar att deras speltjänst Luna nu är tillgänglig i Sverige. Precis som andra molnbaserade plattformar kan du strömma ett stort spelbibliotek direkt via molnet.

De flesta spelen kräver en prenumeration på Luna Plus, men Prime-prenumeranter får tillgång till ett mindre utbud av spel. Vissa spel är endast tillgängliga under en månad medan andra är kvar permanent. Just nu kan du exempelvis spela Fallout: New Vegas, Fallout 3 och Overcooked! 2.

Amazon har även tecknat ett avtal med EA, vilket gör flera av speljättens titlar tillgängliga på plattformen. Bland annat finns Star Wars Jedi: Fallen Order, Jedi: Survivor samt Dead Space. Det går även att koppla in sitt Ubisoft- eller GOG-konto för att spela spel från dessa bibliotek.

Luna fungerar på de flesta enheter med skärm – däribland Windows-datorer, Macbooks, mobiltelefoner, smart-tv från Samsung och LG samt Amazons egna Fire TV-stickor.

Samtidigt har Amazon även lanserat sin Luna-handkontroll i Sverige, med ett introduktionspris på 519 kronor.