Spänningen (höhö) på nätaggregatsmarknaden har onekligen avtagit en hel del de senaste åren, åtminstone om man tittar på de sedvanliga ATX-enheterna. Vi tycks ha nått någon form av platå i prisspannet 1 200 till 1 400 kronor, där utvecklingen är tämligen inkrementell och sällan frångår den beprövade formeln 80 Plus Gold-certifiering samt en effektklass på cirka 750 W.

Idag ska vi ta en titt på tyska Be Quiets senaste tillskott i sitt nätaggregatssortiment i form av Pure Power 11 FM 750 W. Modellen bryter inte direkt någon ny mark utan faller in i ledet för att tävla med storsäljare som Corsairs RMx-serie och Seasonics Focus GX-modeller. Beväpnade med ambitioner om tyst drift och en ny plattform från Channel Well Technology med god elektrisk prestanda hoppas företaget kunna locka till sig entusiastkåren i detta populära segment.