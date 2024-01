Enligt kalendern är året 2024 och i vanlig ordning kommer det dröja innan rätt år skrivs in i kalendrar och datumrutor. Det roliga med nytt år är att man ska lova att göra ändringar i sitt liv och förbättra sig själv på olika sätt. Eller så kan man göra som många här på SweClockers: fokusera på att uppgradera sin dator.

Årets första veckans fråga handlar om just uppgradering och det vi undrar är vilken eller vilka komponenter du planerar att uppgradera i år. Har processorn eller grafikkortet börjat svacka efter, eller är du i behov av mer lagring? Är det kanske dags att ta tag i fläktsituationen i burken, eller peta in en AIO-kylare? Klicka in svar i omröstningen och glöm inte att det är flervalsfråga.