Microsoft lyfter på locket – Xbox Series X kostar 5 695 kronor

Det var blott igår Microsoft lyfte på locket gällande Xbox Series S, instegsmodellen i nästa generations spelkonsoler, vilket även inkluderade dess häpnadsväckande låga pris på 3 595 kronor. Nu avslöjar företaget också både lanseringsdatum och pris för storebror Xbox Series X, och rykten på förhand visar sig stämma gällande dess prislapp.

Spekulationer på förhand har gjort gällande att spelkonsolen skulle kosta allt från 499 till 599 USD, och Microsoft visar sig vara prismässigt aggressiva då den potenta hårdvaran går loss för endast 499 USD. På den svenska marknaden innebär det ett pris om 5 695 kronor, ett ordentligt hopp ned från de spekulerade prislappar om 6 000 till 7 000 kronor. Konkurrenten Sony har med det fått anledning att svettas något gällande prissättningen för företagets två Playstation 5-modeller.

I samband med detta lanserar Microsoft också finansieringsplanen Xbox All Access, där spelkonsolen finansieras som en del av abonnemanget. Xbox All Access är inledningsvis exklusivt för Elgiganten. Nytt blir också att den som prenumererar på tjänsterna Xbox Game Pass Ultimate och dess PC-motsvarighet får medlemskap i EA Play på köpet, vilket då alltså gäller samtliga spelkonsoler i Xbox One- och Xbox Series-familjerna samt PC/Windows 10.

Xbox Series S och Series X kan båda förbokas från och med den 22 september, och hårdvaran når handeln den 10 november likt förhandsuppgifter angivit.

Vad tycker du om priset? Mycket lägre, högre eller till och med exakt vad du väntat dig? Dela med dig i kommentarerna!

