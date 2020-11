Intel har tidigare visat produktplaner för de olika arkitekturerna som ingår i samlingsnamnet Xe. Dessa sträcker sig från de enkla och energieffektiva kretsarna i Xe-LP, där Iris Xe Max ingår, upp till spelfokuserade Xe HPG och på server- och superdatornivå Xe HP/HPC. Företagets mål är dock inte bara att ha olika kapabla kretsar för olika ändamål, utan vill låta utvecklare skala upp kod efter den Xe-kapacitet som finns tillgänglig.

Navet i visionen är One API, en modell och samling gränssnitt som låter utvecklare skriva kod som kan skala upp och ned beroende på den kapacitet som finns tillgänglig, gällande grafikkort, processorer, programmerbara kretsar (FPGA) och andra tillgängliga beräkningsenheter. Företaget kallar modellen "XPU", vilket som namnet avser att One API är ett gränssnitt som gör alla typer av beräkningsenheter tillgängliga för utvecklare.

Intel demonstrerar konceptet genom att också avtäcka grafikkortet H3C XG310 GPU, där fyra grafikkretsar av den energieffektiva typen Xe-LP tar plats. Xe-LP används även i bärbara datorer i form av Intel Iris Xe och Iris Xe Max. Varje individuell krets är bestyckad med 8 GB grafikminne av typen LPDDR4. Då upp till fyra H3C XG310 GPU kan köras parallellt med varandra ger det servrar möjligheten att köra 16 grafikkretsar och 128 GB grafikminne parallellt.

Grafikkorten ansluts genom PCI Express 3.0 x16-platser. Ett grafikkort stöder 60 samtida spelare för tyngre Android-spel som strömmas via molntjänster, och 90 spelare för enklare titlar. Fyra parallella grafikkort ökar alltså detta till 240 samtida spelare i en Server GPU-konfiguration. Enligt bolaget stöds de största utvecklingsgränssnitten som DirectX och Vulkan i One API redan idag, och med start under nästa år kommer de även stödas som en del av de strömmande videofunktionerna i One API Video Processing.

Utöver skalbarhet för grafikkort i serversammanhang lyfter Intel också fram några andra nyheter One API introducerar. En sådan är kompilering på lågnivå med Intel Implicit SPMD Program Compiler (ISPC), som körs ovanpå ett lager som kallas One API Level Zero. Som namnet anger är det ett abstraktionslager som ger direkt tillgång till hårdvaran, och därmed ger reducerad latens ställt mot traditionella högnivågränssnitt. ISPC är en variant av programmeringsspråket C och en av funktionerna det används till är beräkningar av ray tracing med Intel OSPRay på företagets servergrafikkort.

Nästa One API-funktion med fokus på spel är vad som kallas Project Flipfast, vars mål är att förbättra spelupplevelsen för Linux-spel som körs på servernivå. Med Project Flipfast kan ett Linux-system som körs i en virtuell maskin ändå ha full tillgång till grafikkortets fullständiga prestanda. Det gör det också möjligt för värdsystemet (host) och de virtuella gästsystemen att dela data utan prestandastraff. Syftet med Project Flipfast är helt enkelt att ge spelutvecklare tillgång till mer av hårdvarans prestanda vid strömmande Linux-spel.

Intel meddelar att spelföretag som Tencent Games och Ubitus är tidiga partner för H3C XG310 GPU och One API. Grafikkorten levereras till partnerbolag nu och den skarpa versionen av One API blir tillgänglig för utvecklare i december år 2020.

Läs mer om Intel Xe: