När AMD avtäckte funktionen Smart Access Memory med grafikkorten i Radeon RX 6000-serien meddelade företaget också att funktionen endast är tillgänglig med senaste generationens Ryzen 5000-processorer. Smart Access Memory låter processorn nå en större del av grafikminnet per anrop än vad som tidigare varit möjligt.

Då det bygger på en funktion vid namn resizable BAR i PCI Express-specifikationen väcktes snabbt frågor om varför inte även äldre generationers Ryzen-processorer ingår i stödet. Orsaken till det uteblivna stödet för äldre processorer förklaras nu av en rapport från prestandamätarna CapFrameX (via Techpowerup). Enligt uppgift använder Smart Access Memory ett fysiskt lager i rotkomplexet för processorns PCI Express-stöd.

