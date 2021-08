Att det råder skriande kretsbrist hindrar inte kapplöpningen mot mer avancerade, transistortäta, tillverkningstekniker. Taiwanesiska TSMC har ledartröjan med sin 5-nanometersteknik och under nästa år sjösätts 3 nanometer, som bjuder på en knapp dubblering i antalet transistorer på en given yta, högre potentiell prestanda och energieffektivitet.

Det har tidigare rapporterats om att giganterna Apple och Intel blir först ut med 3-nanometerstekniken från TSMC. Nu skriver den taiwanesiska branschtidningen Digitimes att allra först blir Apple, som är TSMC:s i särklass största kund. Det här är ett mönster som påminner om teknikskiftet till 5 nanometer, där Apple fick exklusiv tillgång till den kapacitet TSMC först hade att erbjuda.

Den nya 3-nanometerstekniken går in i storskalig produktion under 2022 års andra hälft. Detta för att möta upp Apples behov av nya systemkretsar för Iphone 14 och nya Mac-datorer. När TSMC hunnit skala upp kapaciteten 2023 ansluter sig Intel, som ska använda tekniken för att tillverka processorer. Det blir första gången bolaget lägger ut den produktkategorin på entreprenad.

Samma år uppges duon få sällskap av andra teknikjättar som AMD, Nvidia, Qualcomm och Mediatek. Här är värt att tillägga att det inte är en garant för att dessa aktörer lanserar några produkter tillverkade på TSMC:s 3 nanometer under år 2023. Mer sannolikt är att de börjar producera kretsar under året för att sedan lansera dessa i skarpa produkter under nästföljande år.

Mer om tillverkning hos TSMC och tekniknoder: