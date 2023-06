Google har fortsatt stödja lite äldre Windows-versioner aningen längre än Microsoft själva, men nu har företaget valt att ta bort stödet i ett av sina mer vanligt installerade program: Google Drive.

På en supportsida avslöjar företaget att Drive från augusti inte längre kommer fungera på Windows 8/8.1, Windows Server 2012 samt 32-bitarsversionen av Windows 10. Det innebär att användare med äldre datorer som vill synkronisera filer via molnet med Google kan få problem då det krävs minst 64-bitarsversionen av Windows 10. Google skriver korthugget att de som behöver komma åt sina filer från de drabbade datorerna kan logga in via webbläsare istället.

I våras tog Google även bort stödet för gamla Windows-versioner i Chrome, som fram tills februari kunde installeras på allt från Windows 7 och framåt. Programmet Insync kan vara ett alternativ för de som drabbas av detta, och gör det möjligt att ansluta till och synkronisera mappar och filer med flera stora molnlagringstjänster.