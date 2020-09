Testpilot: TCL 65C815 med Android TV och Onkyo-ljud

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av TCL som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Inledning

Jag minns min första platt-TV, en HD-Ready 30-tums Viewpia som trots det okända namnet och relativt billiga priset (runt 15 000 kronor) överraskade mig positivt och fick följa med under många år.

Jag tänkte tillbaka till den personliga klassikern när jag bar in TV:n som jag testar idag, en TLC 65C815, i mitt arbetsrum/garage. Förutom att denna TV är mer än dubbelt så stor diagonalt har så mycket mer förbättrats än bara storlek. Modellen har 4K-upplösning, kommer med en 100 Hz-panel, stöd för Dolby Vision och HDR10+ och kommer med en soundbar från Onkyo med stöd för Dolby Atmos och Dolby TruHD. Allt drivs av Android TV som i sig kommer med massor av intressanta appar och stöd för Google Assistant och Google Chromecast.

Specifikationer: TCL 65C815

Egenskap Värde Plattform Android TV Storlek 65 tum / 165,1 cm Typ QLED TV LED bakgrundsbelysningsteknik Quantum Dot technology Upplösning 3 840 × 2 160 px HDR-stöd Ja: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Max ljusstyrka 400 nits Anslutningar 3× HDMI (v2.0b, ARC), 1× kompositvideo, 1× stereo cinch, 1× optisk digital utgång, 2× USB, 1× hörlurar Trådlöst Bluetooth (A2DP, HID), Wifi 5 (802.11b/g/n/ac) Ljud Onkyo Soundbar 2.1 (2× 10 W + 15 W), Dolby True HD digital utmatning, Dolby Atmos Övrigt Android TV, Google Assistant, inbyggd mediaspelare med stöd för: AVI, WMV, MP4 (H.265.H.264, VP9, …), MPG, TS, MKV, WebM, VP9, WMA, MP3, HEIF, JPG, PNG, BMP, Text subtitles VESA-anslutning 400 × 200 mm Ställ tripod-typ Storlek (utan ställ) 86,3/8,7/144,8 cm (H/B/D) Vikt 22,6 kg Pris

TCL 65C815 är en TV som använder sig av så kallade QLED. QLED-belysningen i TCL:s modeller bygger på QDEF, Quantum Dot Enhancement Film. Detta består av ett filmlager med kvantprickar, quantum dot, placerad framför bakgrundsbelysningen. En av fördelarna med denna teknik är att du får bättre färgomfång, någon som till exempel TCL använder i sin marknadsföring när de säger att du får "över en miljard färger och nyanser".

För att göra TV:n så tunn som möjlig har den kantbaserad belysning. TV:n har en 100 Hz-panel. Enligt tidigare uppgifter skulle det handla om en 120 Hz-panel, men all information på TLC:s hemsida säger just nu 100 Hz. Detta bygger dock på interpolering och jag kunde inte få 100 eller 120 Hz via HDMI vid 1080p utan endast 60 Hz. Eftersom TV:n inte har HDMI 2.1 utan endast 2.0 är du också låst vid max 60 Hz vid 4K.

Ljudet hanteras av en liten Onkyo 2.1-soundbar som hänger ned under TV:n. Både Dolby TruHD och Dolby Atmos stöds. På HDR-sidan finns det stöd för Dolby Vision, HDR10 och HDR10+. Det är i sig väldigt bra men däremot ligger den maximala ljusstyrkan på endast 400 nits vilken är i underkant.

TV:n kommer med Android TV vilket ger ett mycket bra stöd för olika mediaappplikationer och det finns även inbyggd Chromecast. Naturligtvis finns det även stöd för Google Assistant, speciellt via den ena av de två fjärrkontrollerna som skickas med.

Närmare titt

Den TV jag skulle fått för test fastnade hos en annan recensent så jag fick testa TCL:s försäljningschefs egen privata exemplar. Det innebar att jag inte fick med någon kartong och att alla tillbehör kom i en papperspåse. Nöden har ingen lag. I slutändan är kartongen ganska ointressant eftersom det viktigaste är att den skyddar TV:n bra vilket jag får anta den klarar av.

Det första jag insåg var att 65 tum är stort. Större än jag räknat med. Dessutom har TV:ns ställ ett brett fotavtryck vilket innebar att den inte fick plats på den ganska smala byrån som skulle vara dess temporära hem. Den fick istället stå på mitt skrivbord.

TCL 65C815 har en intressant lösning gällande just dess ställ. Det består av tre små ben. Ett ben sätts i mitten och pekar bakåt, de andra två på respektive sida pekande framåt. Jag märkte inga problem med stabiliteten utan TV:n stod fortfarande stabilt på bordet.

TV:ns baksida bjuder inte på några större överraskningar. I mitten syns Onkyo-soundbaren och den sitter precis på samma ställe där du skruvar fast ett eventuellt VESA-fäste. Lägst ner på baksidan vid ena hörnet finns dels en fysisk på/av-knapp men även en switch för att helt stänga av den inbyggda mikrofonen. Är du totalt ointresserad av att använda Google Assistant är det bara att använda denna switch och du ska inte behöva oroa dig att någon skulle kunna lyssna på allt du säger.

Resten av ljudsystemet hittar du under TV:n. Soundbaren är inte alls stor och har en snygg grå färg.

Ramen runt TV:n är kanske inte det tunnaste jag sett men tunn nog att jag inte störde mig på det alls.

På TV:ns högersida hittar du alla anslutningar. Här finns tre stycken HDMI 2.0b-anslutningar som alla klarar av 4K och där en även är en ARC-anslutning, det vill säga att den kan skicka tillbaka ljud. De två USB 2.0 Type-A-anslutningarna kan användas för att visa bilder/filmer från via den inbyggda mediaspelaren.

Om du fortfarande har TV via satellit finns det även stöd för att ansluta en kabel och stoppa i ett CI+-kort som används med den inbyggda DVB-T2/C/S2-tunern.

Nätverksanslutningen är en 100 Mbit-anslutning och när jag mätte med några testprogram låg bandbredden runt 80 till 90 Mbps ned och 60 Mbps upp. Jag antar att inga TV-tillverkare ser någon direkt mening att sätta i gigabitanslutningar då väldigt få strömmar material som begränsas av 100 Mbit-anslutning.

Två fjärrkontroller skickas med. Den större är en mer traditionell fjärrkontroll och styrs via IR. Den har full funktionalitet. Den mindre är istället ansluten via Bluetooth men är mer slimmad och saknar en hel del funktionalitet. Jag tycker dock den har de viktigaste knapparna och jag hade inga problem att endast använda den medan jag testade.

AndroidTV

Hela systemet hos TCL 65C815 drivs av Android TV. Versionen som används är Android 9 (Pie) och kernelversionen är från 22 juli medan säkerhetsuppdateringarna är från 5 februari. Det ser ut att vara en relativt "vanilj"-version av Android TV.

Hårdvaran som används är en fyrkärnig ARM Cortex-A55 och grafikdelen en Mali-470 MP, primärminnet mäter in på 2 GB och den interna lagringen på 16 GB.

Jag är van vid Android TV då jag ägt Nvidia Shield länge och tycker det är ett utmärkt system. Det finns många appar för olika mediatjänster och 4K stöds i Netflix, Amazon Prime och många andra applikationer. TCL har en egen "kanal" där de visar upp ett gäng applikationer som jag antar rekommenderas, men jag har svårt att se någon riktig nytta med den.

En lite udda mjukvara som finns installerad från början är TVGuard. Det är i grunden en applikation som låter dig rensa minnet för att snabba upp Android TV. Lite trist att behöva använda en sådan funktion men under tiden jag använde TV:n noterade jag inte att den var slö så det är troligtvis endast något som kan behövas över en längre tid.

Grundinställningarna för Android TV liknar de för vilken Android-version som helst, med några anpassningar för att det är en TV. Du kan till exempel ställa in lite saker runt HDMI-ingångarna, välja om mikrofonen ska vara på/av (om du inte har stängt av den via knappen på baksidan) och ställa in namnet för Chromecast.

Även de inställningar som har att göra med bild och ljud sköts via Android TV. Det ger ett enhetligt menysystem som visserligen ser lite tråkigt ut men gör sitt jobb. Tyvärr är det precis som med alla andra TV-apparater svårt för en lekman att lista ut vilka funktioner som gör vad på TV:n. Det är tur vi har SweClockers egen Thomas Ytterberg som guidar oss igenom TV-djungeln.

Det finns ett antal förinställda bildlägen inklusive lägen för att titta på film, använda TV:n med en dator och spela spel.

Prestanda

Innan jag börjar prata om hur TCL 65C815 presterar i olika situationer är det viktigt att du förstår begränsningarna jag har som testpilot. Till skillnad från Sweclockers redaktion saknar jag hårdvara för att testa en TV fullt ut. Och det är inte heller syftet med en testpilot. Även om jag personligen älskar att nörda ner mig runt de prylar jag testar är syftet med en testpilot att främst höra hur jag som en relativt vanlig användare upplever en produkt, i detta fall TV:n. Om du vill veta exakt nivå av färgmättnad, precisa mätningar av input lag rekommenderar jag att du lyssnar på vad Thomas Ytterberg säger. Jag kommer försöka berätta hur jag subjektivt upplevde TV:n.

PC

Självklart är en 65-tums TV inte något du ställer på skrivbordet. Att jag gjorde det beror på att jag inte hade plats någon annanstans. I detta lägen valde jag sätta TV:ns bildinställning till "PC".

Jag är helt nöjd med upplevelsen som jag får även om jag är begränsad till 60 Hz. Bilden har fina färger, även när jag drar ned ljusstyrkan till runt 40 (av 100). Windows föreslår att jag ska ha 300 procent förstoring men jag fann att 200 procent fungerade lika bra och ger mer utrymme för ikoner och fönster.

Den främsta anledningen att du ansluter din PC till en TV är självklart film eller spel. Jag anslöt en Xbox-kontroller och spelade Forza Horizon 4. Efter jag ställt in att hålla bilduppdateringen på 60 FPS samt slog på V-Sync fick jag en mycket behaglig spelupplevelse med bra färger och mjuk panorering. Jag är inte så känslig för en skärm med "endast" 60 Hz uppdateringsfrekvens så det störde mig inget alls.

Något jag inte var så imponerad av i detta läger var ljudet från den inbyggda Onkyo-soundbaren. Jag upplevde i stort sett ingen bas och ganska mesigt ljud.

Konsoler

Min Xbox One X fick agera konsol i detta test. Bildläget sattest till "Spel".

Som synes verifierar Xbox vad vi vet TV:n ska klara av.

Jag spelade en bunt med olika spel inklusive Battlefield V, Wasteland 3, Forza Horizon 4 och Hot Shot Racing. Bildkvalitén är utmärkt med fina färger och godkänd HDR. Detta är visserligen inte en OLED-skärm men jag tycker ändå att nivåerna för svärta är bra.

Ljudet är också mycket bättre än när jag använde min PC. Basen kanske inte är lika djup som jag gillar men det är en mycket bättre och rikare ljudbild som presenteras, mycket bättre än jag är van vid från en TV. Jag kan också tänka mig att det kan bli ännu bättre om TV:n står framför en vägg jämfört med att den står mitt på ett skrivbord.

Film

För att testa hur den presterar med film och TV-tittande testade jag att titta via ett antal olika källor: Plex strömmande från min NAS, Netflix (både HD och 4K) och via inbyggda mediaspelaren från min NAS.

Jag tittade på anime, actionfilmer och naturprogram i 4K och även här presterade TV:n mycket bra med bra färger och kontrast.

Sammanfattning

TCL 65C815 har varit en trevlig bekanskap under de två veckorna jag har haft den inne för test. Min vanliga TV är en OLED från LG (C8) och jag är därför van vid riktigt bra bild med suverän svärta. Det är därför lätt att anta att jag skulle bli missnöjd med "bara" QLED som i grunden ju är LCD, dessutom belyst från kanterna. Tvärtom har TCL 65C815 imponerat på mig med fina färger och bra kontrast. Visst är det lite färgskiftningar åt sidan då det är en VA-panel men inget som jag direkt tänkt på.

Jag är säker att om man ställde en dyrare modell med OLED bredvid denna så skulle man se skillnader men för mig har det aldrig funnits någon känsla att "bilden kunde kunna vara lite bättre". TV:ns breda stöd för HDR vilket inkluderar både Dolby Vision och HDR10+ är mycket bra. Däremot så är den högsta ljusstyrkan i nederkant. Även om jag gärna hade sett HDMI 2.1-stöd är det inte något som ännu är vanligt i den här prisnivån.

Den inbyggda soundbaren från Onkyo är bra, särskilt som den kommer med Dolby Atmos-stöd. Det är dock fortfarande bara ett 2.1-system och jag skulle själv gärna haft lite mer bas. Jämfört med vad jag är van vid hos andra TV-apparater tycker jag dock den är ett lyft.

Det fanns en tid när mjukvaran som kom med TV-apparater var minst sagt usel. Mina föräldrar har en LG som bara är några år gammal och det är en pina att använda med brist på appar och segt gränssnitt. Att TCL istället valt att använda Android TV tycker jag är bra då det innebär ett mycket bättre stöd för appar inklusive Googles egna filmbutik. Att TV:n också har inbyggd Chromecast är ytterligare ett plus.

Urvalet av TV-apparater i denna prisnivå är stort och jag kan som testpilot inte uttala mig om TCL 65C815 är bättre eller sämre än konkurrenterna. Det jag kan säga är att TV:n imponerat på mig med sin bild och sina funktioner och att jag utan tvekan kommer kolla noggrannare på vad TCL erbjuder nästa gång jag ska köpa mig en TV.

Fördelar

Enkel och snygg design

Bra bildkvalité

Brett stöd för HDR

Smart ställ

Android TV med brett app-stöd

Flera appar som stödjer 4K och HDR vid uppspelning

Två olika fjärrkontroller

Inbyggd Chromecast och Google Assistant

Möjligt att stänga av mikrofonen direkt på TV:n

Inbyggd Onkyo-soundbar med stöd för Dolby Atmos

Prisvärd

Nackdelar