I samband med höstens SweClockers Live! 2020 utsågs Årets Medlem, Moderator och Testpilot. Det här följde vi upp på under våren då SweClockers medlemmar fick nominera och sedan rösta fram vinnare i kategorierna Årets Datorbutik, Produkt, Galleri, Delimacka och Bajsmacka. Här är vinnarna som presenterades under SweClockers Live! 2021.

Årets Datorbutik 2020

För alla er som länge hängt på SweClockers kom det kanske inte som en överraskning att forumets storfavorit Inet ännu en gång kammade hem "Årets Datorbutik". Att Inet fortsätter att befästa sin position går sannolikt att tillskriva dess långa historia hos SweClockers gemenskap, bland annat genom att vara bland de första att erbjuda alla medlemmar gratis frakt. För att inte tala om den nära kundrelationen både på forumet och sociala medier. Med detta önskar vi Inet ett stort grattis!

Årets produkt 2020

Med år 2020 i fokus blev det här en giganternas kamp mellan grafikkort, processorer, spelkonsoler och VR-headsetet Oculus Quest 2. I omröstningen blev det snabbt tydligt att det blev en kamp mellan grafikkorten i Nvidia Geforce RTX 3000-serien, Apple Macbook Air/Pro med M1 och AMD:s prisade processorserie Ryzen 5000.

Det dröjde dock inte länge innan en ett av bidragen drog ifrån. Vinnaren av Årets Produkt 2020 blev just AMD:s Ryzen 5000-serie, som med arkitekturen Zen 3 för första gången på långt över ett decennium kunde skuffa bort Intel från prestandatronen. Ett stort grattis AMD och främst konsumenterna som åter har tuff konkurrens på processormarknaden.

Årets Galleri 2020

I SweClockers Galleri tillkommer ständigt nya kreationer från vår flinka gemenskap. Att finna är alltifrån fläskiga datorbyggen med modifikationer, arkadmaskiner, ambitiösa möbelbyggen för datorhörnan, smarta hemmet och så mycket mer. Det blev en jämn kamp i toppen men i slutändan var det ett bidrag som stack ut och ändå tog hem en betryggande seger.

Det vinnande projektet blev Meshify i Noctua Tema av @Raawmeat, som till fullo omfamnat Noctuas kontroversiella färgtema. Vissa älskar det, andra hatar det. Oavsett vilket läger du tillhör är det svårt att inte uppskatta vad han åstadkommit.

Årets Delimacka och Bajsmacka 2020

Under nomineringen dök det upp frågeställningar om vad en delimacka är och vad som skiljer den från en bajsmacka. Tänk dig att du går in i butiken och ser två bord. Den ena med delikatesser och den andra med en hög med bajs. Vilken väljer du? En miljon flugor kanske inte har fel, men redaktionen är åtminstone rungande överens om att delikatesserna är att föredra.

Båda priser är med glimten i ögat och inte helt oväntat vann Covid-19 omröstningen och kammade därmed hem Årets Bajsmacka 2020. Grattis – don't let the door hit your ass on the way out. För att runda av med något mer positivt har vi Årets Delimacka 2020 där alternativet " Bra konkurrens inom både CPU och GPU " plockade hem segern.

Årets Medlem, Moderator och Testpilot 2020

De vinnande bidragen ovan rundar av året 2020 och då måste vi så klart nämna nämna vinnarna från höstens SweClockers Live! 2020, där det nominerades och röstades om Årets Medlem, Moderator och Testpilot. Årets Medlem 2020 kammades hem av @Yoshman, som med stort engagemang gärna tar varje tillfälle att avmystifierar den senaste tekniken.

Vi har många eldsjälar som enträget ser till att vi håller god stämning i forumet. När medlemmarna röstade om vem som svingar banhammaren med störst finess stod det klart att Årets Moderator 2020 blev @NordhNet. Inom kategorin eldsjälar har vi också testpiloterna och här blev det @DavidtheDoom som utsågs till Årets Testpilot 2020.

SweClockers önskar ett stort grattis till alla vinnare!