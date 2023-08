Du kan åka hissen till trean men sen får du gå sista trappan upp, var instruktionen. Passande nog för ett företag som bygger flygsimulatorer ligger kontoret högst upp i byggnaden med takfönster som blickar ut mot en sommarblå himmel och Gamla Stans gränder. Metrea Simulations VD, Niclas Colliander (Nikodemuz här på SweClockers), tar emot och visar oss runt.

– Vi är 45 anställda där hälften jobbar i Sverige och hälften i Polen. Det är en programmeringstung verksamhet, det är bara jag och tre till som inte är direkt kopplade till utveckling, berättar han.

På varje skrivbord står en stationär gamingdator med glassida som avslöjar komponenterna, oftast ackompanjerat av ett VR-headset, en stor kurvad skärm, flygplansjoystick och mekaniskt tangentbord.

– En gång i veckan är det ”all-hands”-testning av simulatorn och åtminstone 30 personer är med, även gänget i Warszawa och de som sitter hemma och jobbar för dagen. Det är både kaotiskt och kul. Givetvis kräver det sin hårdvara och utvecklarna har allt ifrån RTX 3080 till 4090 i sina maskiner. Till och med jag som VD sitter på ett 3090 för att kunna hjälpa till med testning.

Gamingvärlden möter försvarsindustrin

Teknikintresset och kopplingen mot gaming-industrin blir uppenbar redan när vi kliver innanför dörren. Metrea är på så sätt ett unikt bolag som kopplar ihop gamingvärlden med försvarsindustrin. Flygsimulatorn, NOR, är måhända utvecklad med glädje, men fyller ett allvarsamt syfte vilket också speglar Niclas bakgrund.

– Min grundtanke var att plugga på KTH, men 2006 sökte jag till stridspilotutbildningen och kom in. Efter grundutbildningen i Linköping blev det inflygning med JAS 39 Gripen på F7 i Såtenäs. Under den här tiden spelade jag mycket spel, främst flygspel, och här ökade mitt intresse för flygsimulatorer. Jag körde simulatorer på dagen, på jobbet, och hemma på kvällen.

Simulatorerna som användes för utbildning är proffsiga, de ger ett stort, tungt och dyrt intryck, menar Niclas. Du sitter i en riktig cockpit med full instrumentering men visuellt är det inte så intressant.

– Det är realistiskt, men inte roligt. Man lär sig saker bättre av saker som är kul och här föddes embryot till en annan slags simulator.

Från stridspilot till simulatorer

Niclas arbete inom flygvapnet fortsatte på F17 i Ronneby där han flög Gripen, hade incidentberedskap och jobbade med utbildning. Intresset för simulatorer fanns kvar, även som instruktör.

– Mitt teknikintresse ökade inom flygvapnet. Stidsflygplanen är högteknologiska med massor av funktioner som HUD, hjälmsikte och LDP. De utvecklas hela tiden. Jag satte mig gärna in i nya funktioner och utbildade vidare övrig personal.

Men 2015 blev veckopendlandet till Stockholm och flickvännen för mycket. Niclas var 30 år, började fundera över hur familjelivet skulle fungera i framtiden och tyckte att det var läge att byta karriär.

"Mitt teknikintresse ökade inom flygvapnet."

– Efter flygvapnet blev jag managementkonsult och kom i kontakt med Daniel Malmquist, som idag är vår tekniska chef. Då jobbade han med tredjepartsmoduler, närmare bestämt Viggen och F-14, till flygsimulatorn Digital Combat Simulator, DCS. På den vägen hamnade jag till slut här, på Metrea.

Nördigt arbetsnamn som får vara kvar

Två år senare har simulatorn NOR tagit form. Niclas beskriver den som en plattform som potentiellt kan simulera många olika fordon, inte bara flygplan. Därav namnet.

– Namnet NOR är taget från en logisk grind. Från början var det ett nördigt arbetsnamn, men det har fått vara kvar eftersom det just är logiskt. Det är ju en universell grind, en grundläggande byggsten, och med den här grinden går det att skapa alla andra logiska grindar. På samma sätt kan vår NOR simulera vad som helst.

Air Tactics Trainer, eller ATT, är den flyginriktade delen. Men på plattformen är det möjligt att använda olika plugins, så det kan lika gärna vara en stridsvagn som ska simuleras.

Så hur skiljer sig NOR från andra simulatorer? De två primära jämförelserna görs ofta med Microsoft Flight Simulator och DCS. Det här kan leda till fanboy-liknande diskussioner, menar Niclas, men för att förklara hur NOR skiljer sig kan det ändå vara relevant.

– Flight Simulator riktar sig från början mot civilflyg och modellerna är inte så avancerade som många tror. Världen är snygg på vissa höjder, men på låg höjd blir byggnader och träd smetiga. Men den viktigaste skillnaden i jämförelse med NOR är att världen i Flight Simulator är icke-kontextuell.

Så vad händer om du släpper något stort och tungt på den här ytan, frågar Niclas. För ett militärt ändamål är det viktigt att världen innehåller den typen av information och annat som är relevant för sensorsimulering. Det gör inte Flight Simulator, men väl NOR.

– DCS i sin tur är en riktigt cool simulator som vuxit över lång tid. De har byggt den på en egen proprietär motor. Det gör att de får göra många ”tunga lyft” själva och ligger steget efter rent visuellt. NOR å andra sidan kör Unreal Engine vilket gör att vi kan hänga med i utvecklingen. Utöver det byggs DCS i Ryssland, vilket givetvis är problematiskt.

”Vi byter alltid till det bästa”

Niclas Colliander menar att NOR fyller ett vakuum på marknaden. En snabbfotad och, i jämförelse med de traditionella simulatorerna inom försvarsindustrin, lättviktig simulator som ger en såväl realistisk visuell upplevelse som simulering av världen.

– Det var det här som lockade mig så mycket med Metrea och som är en stor kontrast till de stora traditionella aktörerna inom försvarsindustrin. Traditionellt behöver man ofta gå in med stora summor i förskott, driva ett långt program och sedan, inte helt sällan, få ut en produkt sju år senare som redan är omsprungen. Vi tar det agila tänket från spelindustrin, utvecklar det vi tror behövs och erbjuder det som en tjänst.

Utrustningen som krävs för simulatorn är dyr för en privatperson, men inte för försvarsindustrin. Niclas berättar att de alltid använder det bästa som finns på konsumentsidan.

– Vi byter alltid till det senaste. Just nu har vi RTX 4090-kort och Intels 13900K i maskinerna. Som VR-headset använder vi Varjo XR-3. Sett till hårdvara hamnar en rigg på ungefär 100,000 kronor. Jämförelsevis kostar en JAS-simulator, där du sitter i en 270-graders kupol, ungefär 50 miljoner.

"Att flyga JAS en timme kostar ungefär 40,000 kronor."

Ytterligare en jämförelse är givetvis att träna fysiskt.

– Att flyga JAS en timme kostar ungefär 40,000 kronor. En övning två mot två landar på 160,000 kronor och då ska man veta att Gripen är billig att flyga om man jämför internationellt. F-35 kostar åtminstone tre gånger så mycket.

Fler simulationer i framtiden

Niclas Colliander menar att bra simulatorer är helt avgörande för att träna, och det handlar dels om prislappen, dels om att träna tillsammans i grupp.

– Vi är redan i den branta delen av utvecklingskurvan där efterfrågan ökar snabbt. Det blir allt dyrare att träna fysiskt, men behovet ökar också i fråga om att träna olika scenarion och föröva riktiga uppdrag för att säkerställa rätt taktik. Det här kräver avancerade uppkopplade simulatorer.

Simulatorer kommer att bli kärnan i många försvarsmakter, hävdar Niclas. Det gör det möjligt att genomföra stora scenarioövningar betydligt oftare och till ett lägre pris än idag, men också att ta ännu större perspektiv och utvärdera hur försvarsmakten ska vara designad, vilken doktrin som ska följas och vilken utrustning som behövs.

– Jag tror det kommer att landa i ett liknande arbetssätt som exempelvis fordonsindustrin redan har. Du ritar upp konstruktioner i CAD, simulerar och har en tydlig bild av vad du vill åstadkomma långt innan du börjar bygga något i den fysiska världen. Det är det här tänket som styr vår roadmap. Vi börjar med flygsimulering eftersom det är high-impact, dyrt att träna piloter och tekniskt intensivt. Men NOR är som sagt tänkt att simulera allt.

I framtiden ska NOR simulera markfordon, sjöfart, radarstörning, elektromagnetiska fält och satelliter.

– I slutändan landar vi i en slags digital tvilling av världen där vi kan förbereda oss militärt billigt och effektivt, säger Niclas Colliander.

Högt flygande planer, bokstavligen. Men när vi en stund senare flyger ett F-16, med Varjo XR-3 framför ögonen, framstår det inte som så fjärran. En trappa och tre våningar hiss nedanför landar både fötter och tanke på fast mark: det är logiskt, både utvecklingen av simulatorn och att den heter just NOR.