Du har säkert inte missat att SweClockers fyller 25 år i år. När det vankas stora årsdagar är det svårt att inte blicka tillbaka för att se ändringar som skett med åren. Speciellt när det kommer till sitt eget datorintresse.

Min datorbyggardebut skedde innan jag reggade konto på SweClockers. Jag och min bror fick möjlighet att bygga varsin dator och i och med att han var äldre och visare fick han ansvaret att plocka ihop komponenterna, givetvis med assistans från SweClockers community. Något som var otroligt viktigt var att sätta ihop datorn själv, vilket var en ständig uppmaning hos SweC:arna. Det är förståeligt då du lär dig otroligt mycket av att bara bygga ihop datorn och det är sjukt värt av flera olika anledningar.

Kidsen kan hoppa in i Fortnite direkt, utan att behöva offra blod, svett och tårar

Första datorbygget var otroligt lärorikt. Jag gjorde en hel del fel i början. Satte RAM på fel platser och var nära att böja pinsen på processorn. Och sedan var det förstås en evig kamp med att sätta kablar på rätt ställe för att få LED-lampor och strömknapp på framsidan av burken.

Det var livets hårda datorskola, helt enkelt, men till slut rullade datorn och jag kunde lira Star Wars: Knights of the Old Republic. I slutändan var det inte bara otroligt lärorikt då jag lärde mig hur datorns komponenter skulle sättas samman, utan jag fick även respekt för de olika komponenterna.

Att sätta ihop en dator anser jag är ett måste för den färska datorentusiasten, men för 20 år sedan var det betydligt viktigare att lära sig det då alternativen var få. Då fanns inte samma möjligheter att få datorn hopsatt av experter hos återförsäljare och alternativet vara att köpa någon flashig Alienware-dator. Det var du som fick bygga, eller så fick du be datorintresserad vän eller lokala datorbutiken om assistans.

Datorintresserade finns det gott om och intresset tar sig ner i åldrarna, vilket är riktigt roligt. Ju fler som delar detta intresse, desto bättre. Att köpa en gamingdator färdigbyggd är enkelt som aldrig förr och det är ju trevligt att kidsen får hoppa in i Fortnite direkt, utan att behöva offra blod, svett och tårar för att få ihop burken.

Första fixen inte gratis

Samtidigt vill jag ju se datorintresset leva och frodas, vilket kräver att även de yngre förmågorna får lägga vantarna på komponenter och lära sig hur man sätter ihop en datormaskin. Det är förstås möjligt att en färdigbyggd maskin kan vara startpunkt för att väcka intresset och själva byggandet kommer senare, men varför inte riva av den biten på en gång?

Huruvida detta är ett problem för den kommande generationen datorintresserade återstår att se. Så länge som det finns forum som SweClockers som kan dela med sig av expertis inom komponentval och byggråd, finns det möjlighet för nya galet datorintresserade att växa och frodas. Och i slutändan kanske det är viktigare än huruvida de bygger sin första dator själva eller ej.

Hur tänker du med färdigbyggda datorer? Ser du alltid till att nära och kära får samma lärorika upplevelse du fått med dina datorbyggen, eller är du mer accepterande att folk bara vill ha en fungerande dator från start utan pill? Dela med dig av dina tankar i kommentarerna!