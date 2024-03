Förra veckan klagade Elon Musk på att han var tvungen att koppla ett Microsoft-konto till Windows 11 för att köra operativsystemet på sin dator. Trots Musks klagomål är det möjligt att installera Windows 11 utan ett Microsoft-konto – men det är inte enkelt.

Att inte koppla ett Microsoft-konto till sitt operativsystem har fördelar, som bland annat att det hindrar Microsoft att övervaka din aktivitet. Något som sedan används för att skicka riktad reklam till dig.

Microsoft ger dig för tillfället inte ett alternativ för att installera Windows 11 med lokalt konto. Det var möjligt med Pro-versionen under en tid, men inte längre. Det finns fortfarande två kryphål som funkar för Pro- och Home-versionen.

Metod 1: Sätt upp med kommandoprompt

Efter att du har installerat Windows 11 och ställt in landet du bor i måste du stänga av internet. Du gör detta genom att trycka på Shift + F10. Efter det kommer du få fram en kommandopromptskärm där du skriver in OOBE\BYPASSNRO för att kopplas bort från internet och då startar datorn om.

När datorn startat igen ska du ännu en gång trycka Shift + F10 och skriva in ipconfig /release i kommandotolken, vilket kopplar bort operativsystemet från internet. Nu kan du stänga ner kommandotolken och gå vidare i Windows-installationen.

Windows kommer nu be dig koppla upp dig mot internet och ger dig alternativ på nätverk. Klicka på "Jag har inte internet" och tryck sedan på nästa. En ruta kommer dyka upp som undrar ifall du vill fortsätta med en begränsad installation, vilket du bör acceptera.

Nu ska du kunna välja användarnamn, ett lösenord och tre säkerhetsfrågor för det lokala kontot. Klicka dig vidare genom alla steg till du slutligen når Windows låsskärm. Här loggar du in med det lokala kontots uppgifter.

Metod 2: Installera genom att lägga till konto

När du installerar Windows 11 blir du frågad att lägga till en mailadress. Här ska du egentligen lägga in ditt Microsoft-konto, men om du vill använda ett lokalt konto ska du lägga in mailadressen 'a@a.com' och klicka på nästa. Därefter kommer du omdirigeras till en ruta som säger att något gick fel. Här skriver du in ett namn på datorns ägare och sedan trycker du på nästa.

Efter det får du upp en ruta som beskriver fördelarna med att koppla ett Microsoft-konto till ditt operativsystem – ignorera rutan och tryck på nästa. Till slut lägger du till användaruppgifter för ditt lokala konto på samma sätt som för den första metoden.

Metod 3: Byt från ett Microsoft-konto till ett lokalt

Om du redan har Windows 11 installerat, men vill byta till ett lokalt konto är processen något smidigare. Då kan du gå in på inställningar, välja Konton, följt av Din information och där kan du manuellt lägga till lokalt konto. Därefter behöver du bara logga in i Windows på nytt med det kontot.

Att koppla ditt operativsystem till ett Microsoft-konto kommer med både för- och nackdelar. Fördelar: Du kan säkerhetskopiera dina filer via Onedrive

Du kan ha samma inställningar på flera enheter

Du kan använda samma konto för Windows, Microsoft 365 och Xbox Live Nackdelar: Din aktivitet spåras och övervakas av Microsoft i och utanför Windows

Kör du Windows 11 med ett lokalt konto?