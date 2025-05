För några år sedan ordnade vi en riktigt häftig tävling tillsammans med Roborock, och nu är det dags för en ny robot-träff. Onsdagen den 28 maj bjuder vi in dig till en kväll i avslappnad stämning, med både trevligt mingel och roliga utmaningar.

Robotarm med precision Roborock Saros Z70 – en ny robotassistent med en vikbar femaxlad arm som med precisionssensorer, kamera och LED-ljus identifierar, griper och flyttar föremål. ► Läs mer

Under kvällen får du möjlighet att testa Roborocks nyaste modeller, inklusive värstingen Saros Z70, delta i en spännande quiz med chans att gå vidare till finalen och sedan göra upp om förstaplatsen – med fantastiskt fina priser i vinstpotten!

Vi slumpar fram cirka 20 deltagare som kontaktas via e-post. Ta gärna med en kompis – ju fler robotfantaster desto roligare! Under eventet filmar vi allt och efteråt publicerar vi en video här på SweClockers. Anmäl dig via formuläret nedan och häng med! 👉

SweClockers Roborock Challenge ► Regeringsgatan i Stockholm

► Onsdag 28 maj, 17:00 till ca. 19:00