EU planerar att gå från stängd källkod, till öppen källkod

EU planerar att gå från stängd källkod, till öppen källkod

Glada nyheter!

https://www.zdnet.com/article/europes-plan-to-ditch-us-tech-g...

Citat:

Carrez förklarade: "Vi har sett gamla allianser mellan USA och EU ifrågasättas eller utnyttjas för omedelbara vinster. Vi har sett att villkoren för varuutbyte förändras nästan varje dag. Som svar på detta går vi i Europa mot digital suveränitet." Denna förändring innebär i sin tur öppen källkodsprogramvara.

"Världen behöver en suverän, högpresterande och hållbar infrastruktur", fortsatte Carrez, "som förblir interoperabel och säker, samtidigt som den samverkar nära med AI, containrar och pålitliga exekveringsmiljöer. Öppen infrastruktur gör det möjligt för nationer och organisationer att behålla kontrollen över sina applikationer, sina data och sin framtid, samtidigt som de drar nytta av globalt samarbete."

Carrez anser att ett bättre ord för vad Europa vill ha är inte isolering från USA: "Det vi verkligen söker är motståndskraft. Det vi vill ha för våra länder, för våra företag, för oss själva, är motståndskraft. Motståndskraft inför oförutsedda händelser i en snabbt föränderlig värld. Öppen källkod", avslutade han, "gör det möjligt för oss att vara suveräna utan att vara isolerade."

Vad tycker ni om det här?

Hade man varit det minsta intresserade/kunniga/förutseende hade det hänt för 25 år sedan.

Bättre sent än aldrig antar jag. Men jag tror det när jag ser det. Det kommer krävas en väldans massa arbete, koordination och engagerade och kompetenta människor för att göra något som gör verklig skillnad. Jag är gärna med och bidrar.

Jag ser inget i artikeln som säger att EU planerar att göra någonting. Vad det egentligen handlar om är att generaldirektören för en stiftelse för öppen infrastruktur tror att företag och organisationer i EU vill ha mer "digital suveränitet" och att detta ska leda till mer öppen källkod.

Jag är väldigt mycket för öppen källkod, men att deltagare på en konferens om öppen infrastruktur tror att öppen infrastruktur är bra är inte direkt någon nyhet. Det ser mest ut som reklam för OpenInfra än något konkret.

Huvudsaken är ju att EU vill se ett mer hållbart system som man faktiskt kan lita på.

Fast det är inte EU som sagt något om det, det är generaldirektören för OpenInfra som säger att en del företag och organisationer inom EU är intresserade av det. Kul för honom, det är ju hans jobb att få folk intresserade av det, men några cherry-pickade exempel säger väldigt lite om EU som helhet.

OpenInfra, ojojoj, hur ska detta gå....?

Det är alltså inte svenska företaget OpenInfra, utan en ideell organisation som råkar ha samma namn som det talas om.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns ett antal myndigheter i Sverige däribland Trafikverket, SMHI och Lantmäteriet m.fl. som har valt migrera till öppen källkod när det kommer till vissa utvalda områden. Även vissa andra länder i Europa har sett en vinst kring det och därmed också migrerat, alternativt håller på att migrera.

Trams, jubeltrams och partsinlaga.

Det finns ett flertal europeiska statliga eller halvstatliga aktörer som gått över till "öppen källkod", allt från att byta ut MS Office till att köra Linux-varianter på klientmaskiner, varav samtliga av dessa experiment fallit ut som mångmiljardfiaskon -- då utan att ens räkna med alla förlorade arbetstimmar. Problemet ligger också i att dessa organisationer ALDRIG har rätt kompetens i beslutandeled, samt fastnar i massa byråkratiska regelverk kring upphandlingar och liknande, vilket i praktiken säkerställer att utfallet blir skit.

I ett vidare perspektiv kan man ju fråga sig varför Silicon Valley uppstod i USA, och inte i det beige-bruna Västtyskland? Det är fortsättningen på den historien som somliga nu tror att EU ska vara kapabla att frigöra sig mjukvarumässigt. Det finns heller inga incitament för eurokrater mot att slösa bort andras pengar på såna här fantasiprojekt, vilket är en annat viktig anledning till att det aldrig kommer att lyckas.

Det är ändå en viss skillnad när det handlar om saker man betalar för att utveckla, som i praktiken inte finns att köpa på marknaden, bland annat eftersom man vill effektivisera hanteringen. Där blir ju öppen källkod bara ett sätt att skänka bort skattepengarna utvecklingen kostade till andra som vill plagiera mjukvaran.

Tänk dock på att väljer man att utveckla lösningar baserade på öppen källkod internt på en myndighet, så kan det bidra till arbetstillfällen, vilket bidrar till att minska den arbetslöshet som finns i Sverige i dagsläget.

Det du inte heller har i åtanke är att lösningar för öppen källkod också bidrar till effektiv och säker personuppgiftshantering, så man slipper riskera att dina eller dina närståendes personuppgifter hamnar i felaktiga händer. Myndigheten blir inte heller beroende av en kommersiell leverantör som helst plötsligt får direktiv från t.ex. USA att lämna ut dina personuppgifter till myndigheterna där genom CLOUD Act.

Utan att göra det till en politisk tråd så tvivlar jag väldigt starkt på att den arbetslösheten berör några grupper med kvalificerade IT-kunskaper. Ett jobb som betalas genom omfördelning av offentliga medel, eller där arbetstagaren finansierar sin egen anställning, är kanske inte heller en hållbar långsiktig lösning på arbetslöshet. 🙃

Egenutvecklad mjukvara eller kontrollen över sina egna data förutsätter förvisso inte öppen källkod, utan det är snarare en aktivistisk filosofi kring mjukvaruutvecklingen. Myndigheterna idag klarar inte ens av outsourcing utan att skicka kompletta register med hemliga uppgifter österut (som t.ex. Transportstyrelsen gjort), på grund av att de som bestämmer inte tillsätts på några meriter utifrån sina yrkeskunskaper, utan från vilka de dunkat rygg med i något kanslihus.

