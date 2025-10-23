EU planerar att gå från stängd källkod, till öppen källkod

Carrez förklarade: "Vi har sett gamla allianser mellan USA och EU ifrågasättas eller utnyttjas för omedelbara vinster. Vi har sett att villkoren för varuutbyte förändras nästan varje dag. Som svar på detta går vi i Europa mot digital suveränitet." Denna förändring innebär i sin tur öppen källkodsprogramvara.

"Världen behöver en suverän, högpresterande och hållbar infrastruktur", fortsatte Carrez, "som förblir interoperabel och säker, samtidigt som den samverkar nära med AI, containrar och pålitliga exekveringsmiljöer. Öppen infrastruktur gör det möjligt för nationer och organisationer att behålla kontrollen över sina applikationer, sina data och sin framtid, samtidigt som de drar nytta av globalt samarbete."

Carrez anser att ett bättre ord för vad Europa vill ha är inte isolering från USA: "Det vi verkligen söker är motståndskraft. Det vi vill ha för våra länder, för våra företag, för oss själva, är motståndskraft. Motståndskraft inför oförutsedda händelser i en snabbt föränderlig värld. Öppen källkod", avslutade han, "gör det möjligt för oss att vara suveräna utan att vara isolerade."