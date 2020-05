Microsoft släpper uppgraderade surfplattan Surface Go 2

När Microsoft lanserade första generationens Surface Go i slutet av år 2018 gjorde den Surface-familjen komplett med en liten och billig instegsmodell. Surface Go är en relativt kompakt surfplatta med Intel-processor och Windows 10, vilket innebär att den även kan agera Windows-dator med tangentbordstillbehör.

Med nya Surface Go 2 tar skärmen ett steg upp från 10 till 10,5 tum med upplösningen 1 920 × 1 280 pixlar och bildförhållandet 3:2. Nästa större uppgradering kommer i form av alternativen för processor. Första Surface Go bestyckades med Intels Pentium Gold 4415U, en lågenergiprocessor ur Kaby Lake-generationen. Undermålig prestanda var en vanlig kritik, och med Surface Go 2 satsar Microsoft på att expandera prestanda med åttonde generationens Core M3-processor.

Det handlar dock om de mer kraftfulla konfigurationerna, då instegsmodellen bestyckas med Pentium Gold 425Y ur Amber Lake-generationen. Konfigurationen med Pentium Gold-processorn kan fås med 4 eller 8 GB primärminne och 64 eller 128 GB intern lagring av typen eMMC. Detta tar steget upp till 8 GB primärminne och 128 GB SSD-lagring med Core M3-processorn. Den integrerade lagringen kan också expanderas via minneskortsläsare för Micro SD-kort.

Modellen med Core M3-processor kan också konfigureras med 4G/LTE Advanced-nätverk, vilket stöds via en SIM-kortshållare. Vidare stöds trådlösa anslutningar i form av Wifi 6 (tidigare IEEE 802.11ac) och Bluetooth 5.0. Datorn laddas över USB Type-C och bestyckas även med 3,5-millimeters ljudutgång. Den främre kameran stöder biometrisk ansiktsinloggning via Windows Hello. Enheternas vikt börjar vid 544 gram vilket går upp till 553 gram för LTE-konfigurationen.

Surface Go 2 finns tillgänglig att köpa i nu i Microsofts webbutik. Instegsmodellen med Pentium Gold-processor kostar 5 199 kronor för 64 GB lagring och 128 GB tar steget upp till 6 899 kronor. Core M3-modellen kostar 7 899 kronor och med LTE-anslutning går priset upp till 9 199 kronor. Dessa priser inkluderar inte tangentbordstillbehöret Surface Go Type Cover, vilket går loss på 1 399 kronor.

