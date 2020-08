Quake II gratis under begränsad tidsperiod

Under spelkonventet Quakecon som hölls helgen 7-9 augusti tillkännagav datorspelföretaget Bethesda att Quake II skulle vara gratis att ladda ner via företagets egna onlinebutik Bethesda Launcher under en 72 timmar lång period. Perioden i fråga började onsdag klockan 18:00 och sträcker sig fram till lördag kväll samma klockslag.

Quake II är utvecklat av Id Software och lanserades med Activision som utgivare den 9 december 1997. Trots att Quake II har över 20 år på nacken har det fortsatt att locka många spelare och har sedan sin lansering kommit att hitta ut på många olika plattformar. Den kanske mest uppmärsammade uppdateringen kom så sent som år 2019 i form av en nyversion i samarbete med Nvidia där stöd för ray tracing och uppdaterad grafik stod på agendan.

Under nästa vecka är istället uppföljaren Quake III Arena som är på tapeten och kommer likväl vara gratis under samma period av veckan – från onsdag klockan 18:00 till lördag samma klockslag. Vare sig du helt missade Quake-tåget när det begav sig eller om du vill blicka bakåt mot svunna tider ser Bethesda ut att fixa biffen.

