I svenska hem finns det närmare 15 miljoner fungerande telefoner, surfplattor, datorer och annan teknik som förvaras i byrålådor runt om i Sverige. Nu har Kjell & Co gjort det enklare för användare att bli av med sina gamla prylar genom att införa ett nytt pantsystem.

Satsningen inleddes redan 2021 när Kjell & Co inledde ett samarbete med Reuseit för att starta ett pantsystem för gammal teknik. Nu har satsningen dragit igång ordentligt, och det handlar om 16 Kjell & Co-butiker runt om i Sverige som tar emot kunders gamla mobiltelefoner, surfplattor och datorer, både färdigbyggda och egentillverkade. Kunderna får pengar direkt eller värdecheckar hos företaget med en pålägg på tio procent.

Efter att kunden har lämnat in sin gamla teknik ser Reuseit till att rensa enheterna helt och säkerställer att de fungerar som de ska. Därefter säljs produkterna vidare på Kjell & Co:s webbsida, som nu har en dedikerad sida för försäljning av begagnad teknik.

Kjell & Co är inte ensamma på marknaden med att erbjuda liknande pantsystem. Elgigantens variant kallas Trade-In och låter kunder byta in sin gamla teknik mot rabatterade priser på andra produkter i butiken. Power, som väntas öppna i Sverige i år, har ett pantsystem där du får poäng som kan användas för att köpa produkter i butiken när du lämnar in dina gamla prylar.

