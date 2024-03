Den nya funktionen Webtunnel från The Tor Project ska låta användare få tillgång till innehåll på nätet som är censurerad i sina regioner. Webtunnel krypterar din trafik till att se ut som en vanlig HTTPS-koppling. Det kringgår regionala censurfilter som annars hade blockerat dig eftersom du ser ut som en vanlig användare.

Enligt Tor Project kan Webtunnel imitera vanlig webbtrafik så bra att den kan existera tillsammans med en webbsida på samma ändpunkt i nätverket och använda samma domän, IP-adress och port.

Utvecklingen av bryggor är avgörande för att göra Tor mer uthålligt mot censur och sätter oss steget före fientliga aktörer i ett ständigt förändrande censurlandskap. Det här är speciellt sant när vi tittar genom den globala valsäsongen för 2024. Rollen som teknik som kringgår censur spelar blir viktigare för att försvara internetfrihet. – The Tor Project

Så gör du

För att få tillgång till Webtunnel behöver du köra den senaste versionen av Tor Browser på antingen din dator eller din android-enhet.

Du kan aktivera Webtunnel på din datorn genom att besöka Tor Browser, klicka på avancerade inställningar och sedan välja webtunnel i menyn och tillslut hämta bryggor. Därefter måste du lösa en captcha och sedan kan du kopiera bryggan.

Om du använder en android-enhet går du in på Tor Browser-applikationen, sedan väljer du inställningen som konfigurerar en brygga. Därefter väljer du visa en brygga jag känner till. Genom att klicka ok bör du kopplas in.