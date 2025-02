I rättsförhandlingar har det tidigare framkommit att Meta torrentat en 82 TB stor fil med piratkopierat material för att träna dess LLaMA AI-modeller, rapporterar Tom's Hardware.

Meta gör dock nu gällande att aktiviteten i sig de facto inte var olaglig då man inte seedade filen, alltså delade den vidare. Gemene man insåg någon gång i högstadiet att den typen av argument inte håller, men å andra fanns inte ett välavlönat team advokater i ringhörnan.

Michael Clark, Director of Product Management - Generative AI Agents hos Meta, hävdar att man ställt in torrent-mjukvaran för att seeda minsta möjliga mängd data. Det påståendet skiljer sig något från Metas försvarsadvokater, som just hävdar att ingen data delades.

Clark fick därefter följdfrågan varför man valt att dela minsta möjliga mängd, men kunde inte ge ytterligare besked då detta rörde konfidentiell information mellan klient och advokat. Det har dock framkommit genom interna meddelanden att en forskare vid Meta indikerat att man önskat att inte spåra nedladdningen tillbaka till Facebooks servrar.