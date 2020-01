Deliver Us The Moon – ray tracing med Nvidia Geforce RTX Super

Spelet Deliver Us The Moon lanserades 2018 men togs inte emot med öppna armar. Titeln blev istället tungt kritiserad för den korta handlingen som saknade ett riktigt avslut. Utvecklaren valde då att dra tillbaka spelet och slipa vidare, nu med uppbackning från utgivaren Wired Productions.

I oktober förra året lanserades Deliver Us The Moon igen, nu med en ordentlig berättelse under huven. Det som alltid talades gott om var den grafiska upplevelsen som, trots studions storlek, är riktigt imponerande. Med stöd från Nvidia finns nu även möjlighet till ray tracing och DLSS, tack vare en uppdatering som lanserades skarpt i början av 2020.

Testsystem

Komponent Modell Processor Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz Moderkort Asus ROG Maximus X Hero Minne 2 × 8 GB G Skill Trident Z RGB

3 200 MHz, 14-14-14-34 Grafikkort MSI Geforce RTX 2080 Gaming X Trio (8 GB)

MSI Geforce RTX 2070 Gaming X (8 GB)

MSI Geforce RTX 2060 Gaming X (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Lagring Samsung 860 EVO 1 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Skärm Dell P2415Q Grafikdrivrutin Nvidia Geforce Drivers 441.87 Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (1903)

Återigen står SweClockers rigg för grafikkort som bas åt testerna, med en överklockad Core i7-8700K i centrum. Testslingan som besöks är Fesenkov Launch Site, vilken är första delen av kampanjen. Mjukvaran som används för att mäta bildfrekvensen är OCAT 1.0.0.6.

Detaljnivån är spelet förinställda Epic, och som namnet antyder så handlar det om högsta möjliga inställningarna. Det som ändras mellan rundorna är nivån för ray tracing och DLSS, beroende på vad som ska mätas.

Prestandamätningarna gör med MSI:s uppställning av Geforce RTX Super-kort, vilka handlar om Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio, RTX 2070 Super Gaming X och RTX 2060 Super Gaming X. Samtliga kommer med fabriksöverklockning och ordentliga kylarlösningar för att hålla temperaturer samt ljudnivån nere.

Som synes skiljer det en del i storlek mellan korten. Störst är MSI Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio vilken är utrustad med tre fläktar. Utöver det hittas omtyckta egenskaper som RGB och täckplåt på baksidan av grafikkortet.

Reflektioner och skuggor med ray tracing i Deliver us the moon

Deliver Us The Moon använder sig av två funktioner från Nvidias RTX-bibliotek ihop med DirectX Raytracing-gränssnittet. Först ut är reflektioner som är aktivt på varje relevant yta. Resultatet är stora skillnader mellan till exempel ett glasfönster och en plåtbit i detaljrikedom, precis som förväntas i verkliga världen.

Den andra tekniken som används är realistiska skuggor från alla olika sorters ljuskällor i spelet. Oavsett om ljuset kommer ifrån solen eller en lamparmatur inne i rymdstationer återges det realistisk med hjälp av ray tracing.

Jämförande bilder med och utan ray tracing i Deliver Us The Moon

Innan vi hoppar på prestandatesterna är det på sin plats att visa den visuella skillnaden med ray tracing aktiverat i spelet. Vi rekommenderar att klicka upp förstoringarna av bilderna för att enklare kunna göra jämförelserna.

Här syns en tydlig skillnad med och utan ray tracing, där karaktären speglas på ett helt annat sätt. Utöver det är kontrollpanelen på höger sidan betydligt mer upplyst när ljuset landar mer korrekt. Nämnvärt är att ljuskällorna byter plats när ray tracing stängs av, ställt mot när det är igång. Det går därför inte att göra exakta jämförelser.

Med karaktären förflyttade till utsidan syns hela bakgrunden klart och tydligt, inklusive alla skuggor på galler och ställningar. Det går även att se namnskyltarna på andra sidan glaset, samt kontrollpanelen och den röda lampan. När ray tracing stängs av ser det bara ut som ett mörkt rum på andra sidan – dock fortfarande med upplysta namnskyltar.

Största och tydligast skillnad här är glaspanelerna i taket och på golvet som återspeglar dörren på andra sidan rummet. Sett till skuggor finns det rätt många variationer att hitta runtom i rummet, där undertecknad tycker rören uppe till vänster är den tydligaste. När ray tracing stängs av syns en skarp linje där skuggan börjar, medan den är mer diffus med alla vita paneler runtom.

Prestanda i Deliver Us The Moon med ray tracing

Att driva runt ett spel med ray tracing i realtid är ingen enkel bedrift och kostar vanligtvis en hel del prestanda. Det sistnämnda är något vi ska kika närmare på med tre kort ut Nvidias RTX Super-serie, för att se hur varje modell ställer sig i de olika upplösningarna.

Med spelet ställt i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar går det att få en relativt bra spelupplevelse med ray tracing igång, men saker och ting går snabbt utför ju fler pixlar som slängs in i mixen. Beroende på hur kräsen man är går det att spela i 2 560 × 1 440 pixlar med ray tracing igång för MSI Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio, men högsta upplösningen 4K UHD är helt utesluten.

Jämförande bilder med DLSS i Deliver Us The Moon

Bilderna som syns under är fångade med spelet ställt till 2 560 × 1 440 pixlar med detaljnivån Epic. DLSS kan ställas i tre olika nivåer som är Balanced, Performance och Quality, där den sistnämnda har används för testerna och bilderna.

Vid första anblick syns det inga större skillnader med DLSS igång, utan vi får kika lite närmare för att hitta vad som skiljer bilderna åt. Bland annat är det bortre ljusröret på den vänstra sidan mycket tydligare med DLSS, detsamma gäller även för den blåa lampan uppe till höger. Till det är gallerporten på andra sidan rummet skarpare.

Som synes i tidigare bilder är alla galler betydligt skarpare och lättare att se igenom med DLSS igång. Vidare är även karaktärens skärmpanel på armen markant mer detaljerad med DLSS påslaget, även om den inte riktigt går att läsa från det här avståndet.

Likt Wolfenstein: Youngblood har Deliver Us The Moon fått senaste implementationen av DLSS, vilken är avsevärt förbättrad ställt mot första vågen av titlar där det mesta i ärlighetens namn blev suddigare istället. Nu syns det väldigt liten skillnad om man inte granskar på djupet, samtidigt som tekniken fortfarande ger en högre bildfrekvens – något som behövs om det står ray tracing på menyn.

Prestanda i Deliver Us The Moon med DLSS

När DLSS sparkas igång ihop med ray tracing hoppar bildfrekvensen upp en bra bit. För högsta upplösningen 4K UHD hamnar den på samma nivå som med ray tracing avstängt, medan de två lägre upplösningarna hamnar något under det. Den prestandaförbättringen är välbehövlig för att kunna dra nytta av ray tracing i praktiken.