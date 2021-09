Inledning

Även om slutna vattenkylare vuxit i popularitet är det fortfarande många som hellre vill ha en bra luftkylare för sin processor. Företaget Be Quiet har ett stort utbud av luftkylare och idag har jag fått möjligheten att testa deras senaste kylare ämnad för de som söker efter en prisvärd instegsmodell som fortfarande klarar av att kyla de kraftfullaste processorerna. Namnet är Shadow Rock Slim 2.

Specifikationer Shadow Rock Slim 2

Tillverkare Be Quiet Modell Shadow Rock Slim 2 Konstruktion Tornkylare med fyra värmeledningsrör, diameter om 6 mm Material Aluminium, koppar Kompatibilitet AMD: AM4, AM3(+)

Intel: LGA 1200, LGA 2066, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 2011(-3) Storlek 74 × 137 × 161 mm Vikt 690 gram Kylpasta Medföljande Fläktar 1 × 135 mm, maximalt varvtal 1 400 RPM

Fästen för ytterligare en fläkt Ljudnivå

(dB(A)) @ 50/75/100% (RPM) 11,5 / 18,7 / 23,7 Pris 549 kronor

Be Quiet Shadow Rock Slim 2 är en smidig kylare som är tänkt att passa in på moderkort utan att krocka med till exempel minnena. Kylaren har en kopparbas med 4 värmeledningsrör kylfläns bestående av 53 stycken aluminiumfenor. En 135 mm stor fläkt tar hand om att röra luften genom kylaren.

Monteringskit för alla nyare processorsocklar ingår och du får även med en liten tub med kylpasta samt en fästanordning för en extra 120 mm-fläkt. Be Quiet säljer nämligen inga 135 mm-fläktar separat.

Kylaren tycks ännu inte finnas på Prisjakt eller säljas av någon återförsäljare, men enligt Be Quiet kommer det rekommenderade priset ligger runt 549 kronor.

Närmare titt

Be Quiet Shadow Rock Slim 2 levereras i en typisk Be Quiet-låda i svart. Kylaren, fläkten och tillbehören är väl inpackade för att klara av transport. Jag kunde inte se några skador på aluminiumfenorna.

Huvudnumret i lådan är självklart den stora kylaren med 53 aluminiumfenor och 4 stycken värmeledningsrör av koppar. Jämfört med till exempel Be Quiet Shadow Rock 3 är kylardelen relativt smal och sträcker sig endast upp över sockeln och inte ut åt någon av sidorna. Det är en av anledningarna att kylaren passar i mer kompakta chassin och med höga minnen.

En 135 mm-fläkt skickas även med. Det finns inte mycket information om denna fläkt hos Be Quiet mer än att den är en silent-optimized-fläkt, att den som högst snurrar med 1 400 varm per minut vid och att ljudnivån då inte är högre än 23,7 dBA. Modellen kallas BQ SIW3-13525-MR-PWM vilket antyder att det är en Silent Wing 3-fläkt. Kan vi hoppas se denna släppas för försäljning i framtiden, tillsammans med företagets 140 mm- och 120 mm-varianter?

Det finns tillbehör för nästan alla moderna socklar inklusive AM3, AM4, Intel 115X och Intel 2066. En liten tub med kylpasta inkluderas också.

Om du är intresserad av en liten roterbar 3D-bild av kylaren kan du följa denna länk där jag testade skapa en roterbar bild av kylaren: https://spinzam.com/shot/?idx=297527.

Montering

Jag har under det senaste året främst använt och testat AIO-kylare så det är skönt att denna gång kunna få installera en luftkylare och slippa alla kablar och radiatorer. Jag valde att installera kylaren i min speldator med AMD Ryzen 9 5950X, moderkortet Asus X570-Wifi Plus.

Chassit är Lian Li PC-O11 Dynamic, men tyvärr var jag lite slarvig och kollade inte upp vilka maxmått som lådan har för en processorkylare. Det visar sig vara max 155 mm, vilket alltså inte riktigt räcker till. Gör inte som jag utan kolla innan! Min lösning är att ställa sidopanelen lite på glänt.

Be Quiet skickar med en riktigt bra manual som med bilder och text beskriver exakt hur du ska installera kylaren. Kylaren kommer med samma typ av monteringskit som bland annat skickas med Be Quiet Shadow Rock 3. Den enda direkta skillnaden är att du får en lång fin skruvmejsel med Shadow Rock 3 och att det är två olika typer av kylpasta som skickas med.

Eftersom jag har en Ryzen 9 5950X tar jag fram monteringskitet för AMD. Medan du får ta bort standardmonteringens plastdelar runt sockeln ska du behålla bakstycket så du kan skruva fast monteringsdetaljerna.

Dessa två delar av monteringskitet är alltså samma som för den betydligt större Shadow Rock 3. Jag noterade att ena sidan kom ganska nära minnesmodulerna men inte nära nog för att det skulle vara något problem.

Jag nämnde tidigare att tuben med kylpasta skiljer sig mellan Shadow Rock 3 och Shadow Rock Slim 2. Hos den större kylaren skickar Be Quiet med en kylarpasta som är grå och riktigt trögflytande. Det känns som det räcker till en användning och inte mer. Hos Shadow Rock Slim 2 är kylarpastan vit och mycket mer lättflytande. I manualen står det också att den ska räcka till en till två användningar, men jag tycker det bör räcka till ännu mer då du annars kommer få en hel del spill runt processorn.

Som namnet antyder ska detta vara en mer kompakt kylare än till exempel Shadow Rock 3. Ingen del av kylarblocket hänger över någon annan komponent utan allt sitter ovanför det direkta området runt processorsockeln. Det innebär att denna kylare bör fungera bra i mer kompakta chassin, åtminstone så länge de klarar av höjden.

Be Quite lösning för att montera kylaren fungerar bra för denna kylare eftersom kylaren inte täcker någon av skruvarna som ska fästas i "bryggan". Hos Shadow Rock 3 krävs att du använder den medföljande långa skruvmejseln då du behöver sticka ner den via ett hål i kylaren för att nå skruven, något som inte är helt enkelt.

Fläkten tar i sig upp en del plats men det finns fortfarande utrymme till minneskretsarna. Fotot ovan gör inte riktigt verkligheten rättvisa, men det är tydligt att även högre minnen fungerar med denna kylare när jag ser den monterad.

Prestanda

Kylaren testas i följande system:

Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic

Processor: AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort: Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort: Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC

Chassifläktar: Två Be Quiet Silent Wings 3 på sidan som drar ut luft ur chassit och en Silent Wings 3 som suger in luft från botten av lådan.

Tyvärr insåg jag som nämnt att kylaren är lite för hög, så jag fick ställa sidofönstret så nära det går utan att helt stänga den.

Så testar jag:

Eftersom jag är intresserad av hur bra kylaren kan kyla processorn och hur det påverkar resten av system, väljer jag att testa med följande program:

CPU-Z: Stresstest i minst 30 minuter

Cinebench R23: Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Time Spy Extreme: Stresstest i minst 20 rundor.

Hwinfo används för att logga alla sensorer och moderkortet ger mig två temperaturer för processorn. Den ena heter helt enkelt "CPU temperature" och det andra "CPU Package" vilket, verkar vara samma som Tctl/Tdie i Hwinfo.

Asus mjukvara för moderkortet, AI Suite 3, låter mig ställa in flera förbestämda inställningar för alla fläktar i systemet. Jag låter mjukvaran först profilera fläktarna, men under testet väljer jag att sätta en fast hastighet på fläktarna i stället för att använda mjukvarans lägen.

Ljudnivå

Innan jag presenterar mina resultat är et värt att titta lite på ljudnivån du kan förvänta dig av kylaren. Ofta innebär en luftkylare en potentiell hög ljudnivå eftersom du gärna vill köra fläkten på högre varvtal. Med den testade kylarens medföljande fläkt är maximal fläkthastighet 1 400 varv per minut. I detta test satte jag systemets alla fläktar att stå stilla, och mätte sedan ljudnivån för den snurrande kylarfläkten på 1 meters avstånd mätt från framsidan av chassit.

Fläkthastighet Ljudnivå, dBA 25 % 32 50 % 33 75 % 34 100 % 36

Det här är en riktigt tyst kylare. Endast vid 100 procent hastighet kan jag ana ett lite susande ljud som kommer från kylaren. Enda anledningen att jag noterade det var också att jag drog upp hastigheten och därför direkt kunde höra skillnaden mot 75 procent hastighet. Med resten av fläktarna igång i mitt chassi märks inte kylaren alls av.

Stresstest i CPU-Z CPU (°C) CPU Package (°C) 25 % 79 90 50 % 71 82 75 % 60 71 100 % 57 68 Stresstest i Cinebench R23 CPU (°C) CPU Package (°C) CPU (Shadow Rock 3) CPU Package (Shadow Rock 3) 25 % 79 90 75 86 50 % 68 78 70 82 75 % 64 73 62 73 100 % 62 71 60 70

När CPU Package visar 90 grader innebär det att processor klockar ned sig, något jag kommer visa strax. Det är egentligen bara när jag kör fläkten vid 25 procent hastighet som det uppstår. Jag ser ingen större skillnad mellan 75 och 100 procent fläkthastighet, utan Be Quiet Shadow Rock Slim 2 har inga problem att kyla denna processor även efter en längre tids belastning.

Det är lätt att fokusera på temperaturer och glömma vad de egentligen innebär. Jag tar upp den genomsnittliga hastigheten för processorn för att se vad de olika fläkthastigheterna innebär. Jag visste redan att processorn skulle klockas ned vid 25 procent hastighet, men denna bild gör det mycket tydligare vad som egentligen händer.

CPU-Z Cinebench Cinebench Shadow Rock 3 25% 2,9 GHz 1,7 GHz 3,3 GHz 50% 3,8 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 75% 3,9 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 100% 3,9 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz

Jag mäter upp klockfrekvensen som processorn stabiliserar sig på i varje test. Det som sticker ut är självklart frekvensen med 25 procent fläkthastighet, där Be Quiet Shadow Rock Slim 2 inte orkar kyla processorn. Jämför jag med Be Quiet Shadow Rock 3 klarar den bättre av en låg fläkthastighet, även om jag ser att temperaturen även där är nära 90 grader.

Överklockning

Jag överklockar även processorn via Asus AI Suite 3 för att nå 4,0 GHz, för att se hur det påverkade temperaturen. Denna överklockning ger cirka 10 procent högre resultat i Cinebench R23 jämfört med när processorn kör i standardhastighet.

Stresstest i Cinebench R23, 4,0 GHz CPU (°C) CPU Package (°C) 25% 93 + (krash) 103 50% 83 94 75% 63 74 100% 61 70 Silent 69 80 3DMark Timespy Extreme Stresstest, 4 GHz CPU (°C) CPU Package (°C) 25% 76 87 50% 62 67 75% 56 60 100% 56 60 - - -

Cinebench är ett ganska krävande test vilket blir tydligt när jag testar med den överklockade processorn. Eftersom jag satt klockfrekvensen för processorn till 4,0 GHz kan den inte klockas ned, vilket innebär att temperaturen snabbt sticker iväg vid 25 procent fläkthastighet och datorn startar om. Även vid 50 procent fläkthastighet ligger temperaturen högt, men så fort fläkthastigheten ökar går temperaturen ned till bättre nivåer.

Jag testar även att slå på AI Suite 3 ”Silent”-läge för fläkten, vilket använder sig av en framräknad fläktkurva. Temperaturen är här lite högre än när fläkten kör vid över 75 procent hastighet, men långt ifrån farlig. Ljudnivån på hela systemet; inklusive mina tre chassifläktar hamnar den inte högre än runt 35,6 dBA vilket är utmärkt.

Jag förväntade mig inte höga temperaturer för 3DMark då mycket av lasten ligger på grafikkortet, men även här ser jag relativt höga temperaturer vid 25 procent fläkthastighet. Så fort jag låter fläkten snurra snabbare sjunker temperaturen till normala nivåer.

Sammanfattning

Be Quiet Shadow Rock Slim 2 är en utmärkt kylare för dig som vill ha en relativt kompakt och tyst kylare med bra prestanda. Det jag främst gillar med denna kylare är att den ger en bra prestanda samtidigt som den är väldigt tyst. Det är tydligt att valet av en 135 mm-fläkt är lyckat då den kan snurra någon långsammare än till exempel den 120 mm-fläkt som kommer med Be Quiet Shadow Rock 3, 1 400 mot 1 600 RPM).

Den låga ljudnivån innebär ändå inte sämre prestanda. Kylaren har inga problem att hålla temperaturerna på en bra nivå hos min AMD Ryzen 5950X även när jag överklockar den. Jag tycker också det är enkelt att installera kylaren, delvis beroende på att den är relativt smal och därför inte tar upp så mycket plats på moderkortet. Jag är normalt inte helt förtjust i Be Quiet monteringslösning men hos denna kylare fungerar det utmärkt.

När jag skriver det här har Be Quiet Shadow Rock Slim 2 ännu inte dykt upp på Prisjakt så jag kan bara gå på det rekommenderade priset på 549 kronor som jag fått från Be Quiet. Det är något billigare än en Noctua NH-U12S Redux, vilket är en av de direkta konkurrenterna till denna kylare.

Be Quiet Shadow Rock Slim 2 är en kylare jag utan tvekan kan rekommendera för användare som vill ha en tyst och bra luftkylare. Det finns kraftfullare kylare för de som har ett större behov men för de flesta räcker den till.

Fördelar

Bra prestanda

Väldigt tyst, även vid hög fläkthastighet

Enkel att montera

Bra medföljande fläkt

Relativt kompakt

Nackdelar