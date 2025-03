Nu är det dags för en ny serie utbildningar i SweClockers Shortcut, där du snabbt och enkelt kan fördjupa dina kunskaper inom olika teknikrelaterade ämnen.

Kurserna leds av vår utbildare Tore Nestenius och riktar sig både till dig som vill stärka dina kunskaper och till mer avancerade användare som vill bredda sin kompetens. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett digitalt diplom och en merit att lägga till på CV:t.

Varje lektion/webbinarie tar cirka två timmar och innehåller en blandning av presentationer, demonstrationer och praktiska övningar. Kurserna hålls på distans via Zoom medan Discord används för chatt och handledning.

Läs mer och boka till early bird-pris!

Lär dig C# genom att bygga ett spel tillsammans

Vill du komma igång med programmering i C#? Den här kursen är för dig som redan har vissa grundkunskaper och vill lära dig C# och .NET-plattformen. Vi fokuserar på praktiskt lärande genom att tillsammans utveckla ett enkelt spel. Under kursen testar och experimenterar vi, och successivt inför vi nya principer och språkfunktioner.

► Start 8 april

Asynkron programmering i C#

Asynkron programmering har blivit standard för modern C#-utveckling – men hur fungerar det egentligen? Vad är en asynkron metod, och hur skiljer den sig från en vanlig metod? I den här kursen får du lära dig grunderna i asynkron programmering i C#.

► Start 29 april

Kom i gång med molnet! En introduktion till Azure

Är du nyfiken på hur du kan använda eller utveckla i molnet? Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till Microsoft Azure och visar hur molntjänster kan förenkla och effektivisera dina projekt.

► Start 28 maj