Nvidia visar nya spel med ray tracing

Med Geforce RTX-familjen satsade Nvidia hårt på att ray tracing är nästa stora steg för grafikrendering. Där kompletteras grafikarkitekturen Turing av RT-kärnor, specialiserade beräkningsenheter för just ray tracing. Under året som gått har stortitlar som Control och Call of Duty: Modern Warfare fått stöd för tekniken.

Under den pågående grafikkonferensen GTC 2019 i Kina avtäcker Nvidia sex nya speltitlar som får stöd för företagets RTX-teknik. Den mest namnkunniga titeln är Ring of Elysium, en multiplayer-fokuserad förstapersonsskjutare med Battle Royale-struktur. Spelet lanserades på Steam under 2018 av kinesiska utgivaren Tencent och får nu alltså förbättrad ljussättning genom ray tracing.

En annan av de mer namnkunniga spelen är Boundary, en taktisk förstapersonsskjutare vars mest särskiljande egenskap är att striderna utspelar sig i tyngdlöst tillstånd i rymdens kalla famn. Spelet presenterades först under Gamescom 2019 och utvecklas av kinesiska studion Surgical Scalpels. Boundary väntas lanseras till Playstation 4 och PC/Windows första kvartalet år 2020.

Bright Memory Infinite är en actiontitel som imponerande nog utvecklas av en ensam individ. Att spelet ska få stöd för ray tracing har presenterats sedan tidigare, men under GTC 2019 demonstreras implementationen i videoform. Bright Memory Infinite har ingen utannonserad lanseringslucka i dagsläget.

Nästa titel går under arbetsnamnet Project X, vilket är en action-titel med stilspråk hämtad från den japanska konststilen animé. Utöver ray tracing ska spelet även bjuda på avancerad interaktiv fysik. Väntad lanseringslucka är mitten av år 2021.

FIST är ett actionspel där 3D-modeller och miljöer visas upp i 2D-perspektiv. Spelaren tar rollen som en humanoid kanin med ett exoskelett vars mekaniska hammare används för att göra livet surt för de mekaniska motståndarna. Spelet bygger på Unreal Engine 4 och nyttjar motorns stöd för ray tracing. Lanseringslucka meddelas inte.

De sista två titlarna med ray tracing-stöd är actiontiteln Convallaria och Xuan-Yuan Sword VII, den senaste delen i den långlivade taiwanesiska rollspelsserien. Xuan-Yuan Sword VII väntas lanseras under sommaren år 2020, och då seriens föregående del lanserades i väst kan del sju få samma behandling. Spelet lanseras för Playstation 4, Xbox One och PC/Windows.

