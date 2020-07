AMD slår börsens förväntningar under årets andra kvartal

AMD släppte under gårdagen sin rapport för årets andra kvartal, där företaget som så många andra visat ökad omsättning till följd av bland annat ökat hemarbete. På förhand hade bolaget spått en omsättning i storleksordningen 1,85 miljarder USD, medan analytiker var aningen mer optimistiska med måttet 1,87 miljarder.

Q2 2020 Q2 2019 Årsbasis Q1 2020 Kvartalsbasis Omsättning ($B) $1.93 $1.53 + 26% $1.79 + 8% Bruttomarginal 44% 41% + 3pp 46% - 2pp Driftkostnader ($M) $675 $562 + $113 $641 + $34 Rörelseresultat ($M) $173 $59 + $114 $177 - $4 Nettoinkomst ($M) $157 $35 + $122 $162 - $5 Vinst per aktie $0.13 $0.03 + $0.10 $0.14 -$0.01

När sedelbuntarna till slut var räknade visade slutresultatet på hela 1,93 miljarder USD – företagets näst bästa kvartal någonsin, sett till omsättning. Marginalen såg en ökning på årsbasis till 44 procent, enligt AMD själva till följd av ökad försäljning av processorerserierna Ryzen och Epyc. Minskningen ställt mot 2019 års siffror förklaras av ökad försäljning i segmentet Semi-Custom, alltså kretsar till nästa generations spelkonsoler.

Sett till fördelning per produktsegment stod Computing and Graphics för 1,37 miljarder USD i omsättning, där grafikkort sålde sämre än under årets första kvartal. Även det genomsnittliga försäljningspriset per grafikkort sjönk till följd av minskad efterfrågan. På processorsidan ökade snittpriset sett till årsbasis, men sjönk på kvartalsbasis till följd av lanseringen av mobila processorserien "Renoir".

Divisionen Enterprise, Embedded and Semi-Custom stod för en omsättning om 565 miljoner USD, en minskning om 4 procent på årsbasis, men en 65-procentig ökning på kvartalsbasis. Här står serverprocessorerna i Epyc-serien och tidigare nämnda segmentet Semi-Custom för den stora ökningen.

Inför årets tredje kvartal räknar AMD med en rekordomsättning om 2,55 miljarder USD med en felmarginal om 100 miljoner. Bolaget räknar också med att öka försäljningen inom samtliga kategorier förutom grafikkort, där stark efterfrågan på processorer beräknas producera en vinstmarginal i stil med andra kvartalets 44 procent.

